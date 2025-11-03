Suport
Tarragona balla al ritme de la solidaritat
El Palau Firal i de Congressos va acollir dissabte la desena edició del Mamapop, un gran ‘guateque’ que destinarà tots els beneficis a la investigació pel càncer de mama
Les cançons mítiques dels guateques dels anys seixanta i setanta van marcar el ritme de la solidaritat aquest passat dissabte al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Més de 900 persones van formar part d’una nit plena d’emoció en la qual es va demostrar, un cop més, que la música pot ser una eina solidària poderosa.
Amb prop del 85% de l’aforament del Palau complet, el Mamapop 2025 va estrenar a Tarragona el seu desè espectacle amb una trentena de professionals sobre l’escenari que van fer un recorregut per grans clàssics de Los Brincos, Nino Bravo, Marisol, Raphael, el Duo Dinámico, Fórmula V o Camilo Sesto, entre altres.
Una vegada més tots els beneficis aconseguits amb el concert del dissabte es destinen íntegrament a la recerca pel càncer de mama a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), que enguany celebra el seu 20è aniversari. Manel Simon, director i fundador de Mamapop, va agrair «l’esforç col·lectiu de públic, professionals, entitats col·laboradores i persones voluntàries que han contribuït a transformar la música i l’espectacle en recerca, esperança i futur».
El Mamapop Tarragona ha estat possible gràcies al suport de Fundación Repsol, Factor Energia, l’Ajuntament de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona i Fundació La Caixa. A més s’ha comptat amb la col·laboració de diferents empreses i entitats com el Club Rotary Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona i el Nàstic de Tarragona.
El concert solidari Mamapop neix a Lleida el novembre de 2014 amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a la recerca científica sobre el càncer de mama. A Lleida, Mamapop destina els seus beneficis a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, convertint-se en la primera font de finançament privat de l’IRBLleida per la investigació en càncer de mama.
A les comarques de Tarragona el concert col·labora amb l’IISPV, que integra la investigació biomèdica liderada des del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Fins al moment, l’aportació per a la recerca del càncer de mama a Tarragona ha estat de 54.575 euros.