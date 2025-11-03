Habitatge
SMHAUSA adjudica les obres de reforma d’un bloc de Bonavista per destinar-lo a lloguer social
S’invertiran 158.000 euros en la rehabilitació dels quatre pisos i les zones comunes de l’edifici
Tarragona fa noves passes per ampliar el seu parc públic d’habitatge. El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) ha adjudicat les obres de rehabilitació d’un bloc de Bonavista per a destinar-lo a habitatge social. El novembre del 2024, es va anunciar la compra d’aquest immoble ubicat al número 40 del carrer Dos i, un any després, es reformarà per poder posar-lo a disposició de les famílies que es troben en risc d’exclusió residencial.
El conseller d’Urbanisme i president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, celebra aquest «important pas» que permetrà recuperar aquest edifici «abandonat» i «donar-li un ús de debò com a habitatge perquè la gent que ho necessiti hi puguin entrar a viure». Aquest bloc, que era propietat de la Sareb, ha patit diversos intents d’ocupació des que es va acabar de construir l’any 2012. Per aquest motiu, els propietaris van decidir tapiar les portes, les finestres i els balcons.
Aquesta actuació permetrà revertir l’actual estat de degradació de l’immoble, que compta amb tres habitatges d’uns 110 metres quadrats i un altre, una mica més petit, a la planta baixa. Les obres, que afectaran tant l’interior dels pisos com les zones comunes, s’allargaran durant quatre mesos aproximadament. Segons la previsió municipal, els primers inquilins podrien arribar l’estiu de l’any vinent. Divendres passat, el consell d’administració d’SMHAUSA va adjudicar els treballs a l’empresa Lancer Space SL per un import de 157.954,75 euros (sense IVA). La inversió total d’SMHAUSA, sumant la compra del bloc, ascendeix fins als 380.000 euros.
Partida pressupostària
L’Ajuntament de Tarragona va reservar dos milions d’euros en els pressupostos municipals del 2025 per a l’adquisició d’habitatge públic. Aquesta partida, d’on sortiran els diners per finançar la rehabilitació de l’edifici de Bonavista, va ser fruit del pacte entre el govern socialista i el grup d’En Comú Podem. El portaveu de la formació morada, Jordi Collado, assenyala que l’adjudicació de les obres és «una bona notícia».
«Caldria que els processos anessin més ràpidament, però com a mínim hem consolidat una manera de fer: comprar habitatges, rehabilitar-los i posar-los en lloguer assequible i públic», remarca l’edil. «Hem passat l’equador del mandat i podem dir sense complexos que la política d’habitatge a Tarragona porta el nostre segell», afirma.
Execució total
García Latorre apunta que la partida de dos milions d’euros «quedarà exhaurida a finals d’any». Més de la meitat s’han destinat a l’adquisició de l’edifici situat al número 13 del carrer Lleida. L’immoble es troba en bon estat de conservació, ja que s’hi han realitzat diverses reformes en els darrers anys. No obstant això, SMHAUSA haurà de dur a terme algunes intervencions per arranjar la coberta interior. En total, hi ha vuit pisos, tot i que hi ha la possibilitat de convertir-los en catorze, els quals seran de lloguer social.
Actualment, SMHAUSA té 170 habitatges públics i «la intenció és comprar-ne uns deu cada any». El juny del 2026, s’acabaran de construir els 192 nous pisos públics al PP-10, entre Campclar i Bonavista. A la Vall de l’Arrabassada, davant del CAP Llevant, també està prevista la construcció d’uns 40 habitatges, tot i que encara està en una fase inicial. L’objectiu és «complir el Pla Sectorial de l’Habitatge, que ens diu que hem d’arribar entre totes les administracions a uns mil pisos de protecció oficial en cinc anys». «Amb aquests projectes, cobriríem més d’un quart d’aquesta xifra», assegura el conseller d’Urbanisme.