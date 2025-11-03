Societat
Quatre mesos de recerca i infinites ganes d’aprendre
Iubilo URV presenta un llibre relatant la seva experiència a la Lliga de Debats Sènior
La intel·ligència artificial és un tema que ens obsessiona: a les xarxes socials, als programes de televisió, a les converses amb amics... No és estrany, doncs, que fos l’eix central de la Lliga de Debat Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats de 2024, on els equips participants van haver de defensar si la IA representa una amenaça o una oportunitat per a la humanitat.
Entre els participants, per primera vegada en anys, hi va haver un grup de la Universitat Rovira i Virgili: el grup Iubilo, format per persones jubilades vinculades a la URV.
Concretament, van ser l’Isabel Baixeras, la Rosa Queral, la Carme Crespo, en Juame Aymí, en Jordi Blay i l’Albert Bordons els encarregats de representar la universitat tarragonina en aquesta competició.
Tècnicament, el certamen va dirigit als estudiants de programes sèniors, però la lliga va fer una excepció en el cas de la URV, que no disposa d’aquesta iniciativa. Iubilo va rebre la proposta amb els braços oberts, tot i que alguns integrants van trigar més a deixar-se convèncer.
Així i tot, després de quatre mesos de treball, el grup va decidir que l’aventura encara no havia acabat, convertint l’experiència en un llibre: La intel·ligència artificial a debat: Una experiència de Iubilo URV. «No teníem la idea prèvia de fer-ne un. Va ser tornant de Barcelona, després del debat, que vam pensar ‘i per què no escrivim un llibre?’», recorda Crespo.
El projecte, distribuït pel segell editorial Publicacions de la URV, tindrà la seva presentació oficial el pròxim 5 de novembre al Paranimf de la universitat. «Vam pensar que tot allò que havíem recollit no es podia perdre. Era moltíssima informació, i vam dir: això ho hauríem de transmetre», explica Blay.
«Igual que nosaltres no sabíem res de la IA abans de començar, potser el llibre pot ajudar altres persones a descobrir-ne els avantatges i les amenaces», concorda Bordons.
I és que el grup s’hi va endinsar sense tenir gaire coneixements previs sobre el tema, però això no els va aturar. Ben al contrari, aquella manca d’experiència inicial es va convertir en una motivació per aprendre.
Durant mesos, van dedicar hores a investigar, llegir articles, veure vídeos i debatre entre ells sobre els avantatges i els riscos de la intel·ligència artificial. Tots aquests arguments han quedat recollits dins el llibre, així com el procés de recerca i preparació per a la lliga. S’inclouen també reflexions personals i anècdotes de l’experiència.
«Ens ho vam prendre com un joc, però a l’hora va ser una experiència molt enriquidora», diu Baixeras. Malgrat ser debutants, el grup de la URV va obtenir el tercer premi, i el guardó a la millor oradora va ser per a Baixeres. «Jo no hauria dit mai a la vida que m’hagués de fer il·lusió aquesta ximpleria, però me’n va fer, i moltíssima», reconeix.
El grup també es va topar amb algun entrebanc, com el fet que durant tot el procés, els diversos sortejos decidissin que defensarien sempre la mateixa postura, en contra de la IA. «Va ser desesperant, però almenys amb el llibre hem pogut recopilar tots els arguments a favor que mai vam poder exposar», diu rient Crespo.
Mantenir la ment activa
Amb aquest llibre, més enllà del seu contingut, els autors volen demostrar que la curiositat i les ganes d’aprendre no tenen edat. «Per una banda, és un llibre de divulgació, però també és un missatge per a totes les persones que s’han retirat de la vida laboral, però que conserven tot el seu talent i la seva capacitat de recerca i expressió. Encara es poden fer moltes coses. Si tens inquietud i t’ho prens amb senzillesa, pots afrontar qualsevol projecte», assegura Bordons.