Neteja
El nou contracte de la brossa de Tarragona arrenca aquesta setmana
Es renovaran 966 contenidors i se’n restauraran 1.893 més
El nou contracte del servei de la brossa, adjudicat a Urbaser, entrarà en vigor aquesta setmana. Tindrà una vigència de deu anys i un cost anual de 20,2 milions d’euros, a més de 26,6 milions en inversions. Això sí, el traspàs del servei trigarà encara unes setmanes a fer-se efectiu amb la renovació de gran part de la maquinària.
També es renovaran 966 contenidors, se’n restauraran 1.893 més i se’n compraran 2.939 per a la recollida comercial. A més, s’hi incorporaran nous contenidors específics per a la recollida de tèxtil i olis usats i es renova gran part del parc de contenidors. L’adjudicatària també farà neteja sota tots aquests recipients, que s’aixecaran amb vehicles específics equipats amb hidropressió.
D’altra banda, el servei de neteja i recollida de residus s’estendrà a zones que fins ara no estaven incloses en el contracte —Joan XXIII i Tamarit— i a espais privats d’ús públic com els interblocs de Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau.
La neteja viària es reforçarà especialment durant la temporada d’estiu, amb l’increment en l’ús d’aigua no potable i reutilitzada, així com per Nadal i Setmana Santa. A més, hi haurà serveis de repàs en horari de tarda, diumenges i festius, i es crearan brigades específiques per a actuacions urgents a la via pública, excrements d’animals, buidatge de papereres o pintades.
També s’incorporaran brigades específiques per als polígons industrials i comercials. La nova adjudicatària implantarà un servei contra el malbaratament alimentari i també un sistema de recollida de voluminosos, així com de poda, porta a porta amb cita prèvia. També s’oferirà aquest mateix servei als comerços.