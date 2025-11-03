Urbanisme
Les esperades obres de Parcel·les Iborra començaran aquesta setmana a Tarragona
El termini d'execució dels treballs serà de 10 mesos
Una imatge molt esperada pels veïns de les Parcel·les Iborra es produirà aquesta setmana. Les màquines que s’encarregaran de les obres d’urbanització de l’espai hi entraran per primer cop. Fa mesos, l’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la remodelació d’aquest sector per un import de 3.958.966,49 euros (IVA inclòs) a la unió temporal d’empreses formada per Eiffage, Gicsa i Eiffage Energia.
Les obres, que s’allargaran durant deu mesos, consistiran en la urbanització dels carrers existents i de nova creació. L’adjudicatària s’encarregarà de les demolicions, el moviment de terres, la pavimentació, la senyalització, enjardinament i instal·lació de mobiliari urbà. El projecte també inclou la instal·lació de les diferents xarxes de serveis —aigües residuals i aigües pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas—, així com el soterrament del cablejat existent. La intervenció afectarà una superfície de 56.995 metres quadrats i permetrà la construcció de 136 habitatges. L’Ajuntament finançarà mig milió d’euros del pressupost total. Les obres d’urbanització del Polígon d’Actuació 102 han estat llargament reivindicades durant les darreres dècades. Un total de 25 famílies viuen de forma permanent a Parcel·les Iborra.