Municipal
L’Ajuntament de Tarragona obre el procés de participació per a la nova ordenança d’obres
Aquest canvi normatiu s’emmarca en el Pla de Millora de les Llicències d’obres engegat el 2024
L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat el procés de participació ciutadana per a la redacció de la nova ordenança general d’obres, que derogarà l’actual normativa sobre comunicació prèvia d’obres i altres títols habilitants. Fins al 15 de desembre, ciutadans i professionals poden presentar suggeriments i aportacions que seran incorporats a l’esborrany de la nova regulació.
Segons el conseller d’Urbanisme, Nacho García, l’objectiu és que la nova ordenança estigui aprovada abans de l’estiu. El calendari preveu tancar l’esborrany al desembre, constituir la comissió política al gener i portar la proposta al plenari entre febrer i març.
Aquesta reforma s’emmarca en el Pla de Millora de Llicències d’Obres, iniciat al juny de 2024 amb 20 mesures per agilitzar la tramitació de permisos. Algunes ja s’han implementat, mentre que altres estan en procés de desplegament. El pla ha permès reduir de manera significativa els terminis per obtenir una llicència: del 2019 fins a l’actualitat, el temps mitjà ha passat d’un any i dos mesos a 4 mesos i 10 dies.