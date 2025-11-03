Urbanisme
El govern de Tarragona calcula que en uns dos anys s’urbanitzarà el nou barri del Nàstic
L’objectiu de l'executiu socialista és que el projecte del PMU-34 s’aprovi provisionalment abans d’acabar aquest 2025
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona calcula que en un termini de dos anys el nou barri del Nàstic s’urbanitzarà i s’hi podran començar a construir els més de 500 habitatges previstos en el Pla de Millora Urbana 34 (PMU-34). Així ho pronostica el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre: «Serà un procés relativament ràpid en termes urbanístics, un món on tot va molt lent», va expressar a Diari Més. Aquesta nova zona residencial, a tocar del Nou Estadi Costa Daurada, es va projectar fa més d’una dècada, però el consistori ha anat trobant diferents entrebancs que han endarrerit la seva execució.
La Junta de Govern va aprovar inicialment el PMU-34 a principis del 2020. El novembre d’aquell mateix any, el Tribunal Suprem va tombar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2013, fet que va obligar a reiniciar la tramitació del futur barri del Nàstic. Es va tornar a tramitar l’aprovació inicial del projecte el març del 2024 i, abans d’acabar el 2025, està previst que es faci la provisional.
Més enllà de buscar l’aprovació per part dels grups municipals de l’Ajuntament, també farà falta el vistiplau per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que haurà de donar el «sí» definitiu a la proposta. L’àmbit d’actuació del PMU-34 afecta una superfície aproximada de 124.000 metres quadrats, compresos entre la rotonda de la Via Augusta i el Nou Estadi. El 45% d’aquests terrenys pertanyen a l’Ajuntament, mentre que el Nàstic posseeix també el 45% i el 10% restant correspon a petits promotors.
Segons la memòria del projecte, es construiran 525 pisos en el sector més proper al Nou Estadi: 162 seran de protecció oficial i 363 de promoció lliure. Tots seran habitatges plurifamiliars i es dividiran en sis illes diferents. S’estima que hi podrien viure uns 1.130 tarragonins i que l’Ajuntament podria ingressar més de 960.000 euros a través de taxes i impostos. Per contra, el consistori es gastaria uns 880.000 euros anuals per oferir els serveis públics, com el de la neteja, en el nou barri.
En paral·lel al POUM
El PMU-34 s’està treballant en paral·lel amb la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Un dels plans parcials que més controvèrsia està generant entre els partits i els promotors de la ciutat és el de la Budellera. La idea del govern socialista és que una gran part d’aquests terrenys s’incorpori a l’Anella Verda, convertint-la en no urbanitzable. En canvi, es vol mantenir un petit creixement en aquesta zona que permetrà «tancar» el futur barri del Nàstic, explica el conseller García.