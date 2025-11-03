Diari Més

Condemnen a deu anys i mig de presó l'home que va propinar diverses ganivetades a dos menors a Tarragona el 2023

La resta d'acusats no entraran a la presó gràcies a un pacte amb les acusacions

Els quatre acusats de diversos delictes, entre ells d'encobriment, coaccions i homicidi en grau de temptativa, a l'inici de la vista per ratificar l'acord de conformitat, a l'Audiència de Tarragona.

Publicat per
ACNRedacció

Creat:

Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a deu anys i mig de presó l'home que va propinar diverses ganivetades a un menor i va fer-li una ganivetada al rostre a un altre el 26 de febrer de 2023 a Tarragona. 

Fiscalia i l'acusació particular han acordat amb les defenses la rebaixa de les penes que permetran que no entrin a la presó els altres tres investigats. En concret, per a l'investigat principal han pactat set anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i tres anys més per un de lesions amb deformitat. 

La parella d'aquest ha estat condemnada a sis mesos de presó per cada un dels quatre delictes de coaccions mentre que els altres dos processats, familiars també de la dona, se'ls ha condemnat per encobriment.

