Judicial
Condemnen a deu anys i mig de presó l'home que va propinar diverses ganivetades a dos menors a Tarragona el 2023
La resta d'acusats no entraran a la presó gràcies a un pacte amb les acusacions
L'Audiència de Tarragona ha condemnat a deu anys i mig de presó l'home que va propinar diverses ganivetades a un menor i va fer-li una ganivetada al rostre a un altre el 26 de febrer de 2023 a Tarragona.
Fiscalia i l'acusació particular han acordat amb les defenses la rebaixa de les penes que permetran que no entrin a la presó els altres tres investigats. En concret, per a l'investigat principal han pactat set anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i tres anys més per un de lesions amb deformitat.
La parella d'aquest ha estat condemnada a sis mesos de presó per cada un dels quatre delictes de coaccions mentre que els altres dos processats, familiars també de la dona, se'ls ha condemnat per encobriment.