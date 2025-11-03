Mobilitat
El carrer Guillem Oliver estarà tallat per obres durant tres dies
La intervenció es portarà a terme del 5 al 7 de novembre
Unes obres de l'empresa Endesa al carrer Guillem Oliver tallaran aquesta via durant tres dies. Està previst que el 5 de novembre, a les 9.30h, es restringeixi la circulació de vehicles fins a les 16 h del dia 7. La intervenció es basa en l’execució d’una rasa entre l’accés al pàrquing de l’Hospital i l’accés al pàrquing dissuasiu de zona taronja.
Aquesta obra provocarà una sèrie de restriccions mentre durin les obres. Es tallarà l’accés a la Pl. Francisco de Querol Lombardero i al C. Joan Pau II.
L’accés a les Urgències, a l’edifici D i a l’aparcament de l’Hospital Joan XXIII només es podrà fer des de la Plaça Francisco Querol Lombardero i el carrer Guillem Oliver, ja que s’hi podrà arribar passant pel carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol. En canvi, no es podrà accedir al centre hospitalari des del carrer Joan Pau II.
Durant aquests dies només es podrà accedir a l’aparcament dissuasiu de Guillem Oliver per la rotonda del carrer Joan Pau II i per Jaume Vidal i Alcover. Cal recordar que no es podrà estacionar a tot el carrer Guillem Oliver.
Pel que fa a l’Escola Tarragona, es prioritzarà l’accés a peu, però també s’hi podrà arribar en vehicle, en els casos més necessaris.