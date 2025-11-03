Ciència
“Blau de Prússia”: el pòdcast de l’ICIQ i Tarragona Ràdio referent en divulgació científica
Amb més de 50 episodis produïts i un total de 4 temporades, el projecte combina ficció i rigor científic, fent de la química una experiència immersiva i captivadora
El rigor científic i la narrativa radiofònica s’uneixen a Blau de Prússia, el pòdcast coproduït per Tarragona Ràdio i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), que celebra ja quatre temporades i més de 50 episodis publicats. Aquesta sèrie sonora s’ha consolidat com un referent de divulgació científica en català, combinant ficció i ciència per fer de la química una experiència immersiva, propera i captivadora.
A bord de la nau Margulis —batejada en honor a la biòloga Lynn Margulis—, la capitana Vigo, l’androide Denver 7 i la capitana Barcino s’enfronten a reptes inesperats que només poden resoldre amb ciència, enginy i col·laboració. Cada episodi és una nova aventura on la tripulació recorre a la memòria d’una intel·ligència artificial que conserva les veus dels investigadors i investigadores de l’ICIQ, fusionant així recerca real i ficció sonora. A través d'efectes sonors immersius i guions en clau d’humor i coneixements, Blau de Prússia apropa els conceptes químics més complexos a tots els públics.
Una aliança pionera entre periodistes i científics
Blau de Prússia és fruit d’una col·laboració entre l’equip de comunicació de l’ICIQ —responsable dels guions i del rigor científic— i l’equip de Tarragona Ràdio, que dona vida sonora a la sèrie. “El programa és un exemple de com la ciència, i la química en particular, pot emocionar i entretenir. Quan periodistes i investigadors treballen plegats, la divulgació adquireix una altra dimensió”, explica Emilio Palomares, director de l’ICIQ.
La quarta temporada del pòdcast es centra en el paper del CO₂: de problema ambiental a recurs valuós per a una economia més neta. Els capítols aborden la descarbonització industrial, la generació d’hidrogen renovable com a energia del futur i els Metal-Organic Frameworks (MOFs), materials premiats amb el Nobel de Química pel seu potencial per capturar i transformar CO₂.
A Blau de Prússia, aquestes investigacions es converteixen en part de la trama: els descobriments dels laboratoris de l’ICIQ serveixen per salvar la nau Margulis i, simbòlicament, el planeta.
Des del seu llançament el 2022, Blau de Prússia ha estat finalista als Premis Sonor del pòdcast en català i als Premis de Comunicació Local 2023, en la categoria de Millor contingut multimèdia i transmèdia. El pòdcast, disponible a Tarragona Ràdio, Spotify i a la web de l’ICIQ, acumula més de 25.000 descàrregues i 202.000 hores d’escolta, amb un creixement del 160% respecte a l’any anterior.
“Hem aconseguit que la química soni com una aventura espacial. Si un sol oient s’enamora de la ciència després d’escoltar-nos, la missió estarà complerta”, destaca Xavier de Gispert, director gerent de Tarragona Ràdio.