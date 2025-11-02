Successos
Vandalitzen diverses motos a la cruïlla de Pere Martell amb Ramón i Cajal durant la matinada
L'autor dels fets, que van tenir lloc al voltant de les 4 hores, encara no ha estat identificat
Aquest diumenge al matí els propietaris de les motos aparcades a l'aparcament de la cruïlla del carrer Pere Martell amb Ramon i Cajal han trobat els seus vehicles tombats a terra.
Aproximadament una desena de motos han estat afectades per aquest acte de vandalisme, que segons apunta la Guàrdia Urbana, hauria tingut lloc a les 4 hores de la matinada d'aquest diumenge.
L'autor dels fets, expliquen, encara no ha sigut localitzat. Testimonis haurien alertat al cos policial que un individu estava donant puntades als vehicles estacionats, tirant-los a terra i fent caure els que s'ubicaven al costat. Les motos afectades es troben precintades.