Successos
Un mort i quatre ferits en un xoc entre un turisme i una grua a l’AP-7 a Tarragona
L’accident s’ha produït al punt quilomètric 240 de l’autopista i ha obligat a tallar temporalment la via, que després s’ha reobert amb un carril, provocant retencions de fins a cinc quilòmetres
Un home ha mort aquest vespre en un accident a l’AP-7, al punt quilomètric 240, dins del terme municipal de Tarragona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del sinistre a les 19.22 h. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha col·lidit amb una grua que en aquell moment estava carregant un altre vehicle.
A conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor del turisme, mentre que quatre persones més han resultat ferides. Dues d’elles han estat traslladades en estat menys greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, i dues més es troben en estat lleu. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’accident ha obligat a tallar temporalment la circulació a l’autopista i, posteriorment, s’ha reobert un carril. A hores d’ara es mantenen cinc quilòmetres de retencions. Amb aquesta víctima, ja són 123 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, que recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) està disponible cada dia per oferir orientació, informació i suport psicològic als afectats a través del telèfon gratuït 900 100 268 i del web victimestransit.gencat.cat.