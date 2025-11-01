Successos
Un vehicle perd el control i s’enfila a la rotonda de les Gavarres
Els serveis d’emergència han rebut l’avís de l'accident a les 5.15 hores de la matinada
La rotonda de les Gavarres ha estat escenari aquesta dissabte a la matinada d’un nou accident de trànsit. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 5.15 hores, després que un vehicle s’hagi enfilat a sobre de la rotonda, en el punt quilomètric 0,60 de la T-11, en sentit Reus.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, en el sinistre només s’hi ha vist implicat un vehicle. Es tracta d'un conductor que ha perdut el control i el cotxe ha acabat damunt la rotonda.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i efectius del SEM, que han atès el conductor, lleument ferit, però que no ha requerit trasllat hospitalari.
Els equips d’emergència han assegurat la zona, col·locant cons i una cinta al voltant del vehicle per garantir la seguretat i evitar nous incidents fins a la seva retirada.