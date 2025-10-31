Política
Viñuales, «optimista» amb l'aprovació dels pressupostos
El govern municipal té previstes noves reunions amb ERC, Junts, ECP i els no adscrits per arribar a acords que permetin tenir majoria
El govern de Rubén Viñuales (PSC) és «optimista» de cara a l’aprovació dels pressupostos municipals del 2026. Així ho assegura al Diari Més el mateix alcalde, qui explica que les negociacions amb l’oposició van en bona direcció. De fet, l’executiu socialista ja està «quadrant» totes les peticions rebudes fins ara per a elaborar un primer esborrany dels nous comptes. Durant les darreres setmanes, el PSC ha prioritzat les converses amb els seus socis preferents —Junts per Catalunya i En Comú Podem—, els quals ja han fet arribar les seves demandes.
La darrera reunió entre la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i el portaveu de JxCat, Jordi Sendra, es va produir el passat 13 d’octubre. En el transcurs de la trobada, la formació sobiranista va posar sobre la taula una cinquantena de propostes per al pressupost, una de les quals ja ha estat acceptada pel govern. El 22 d’octubre, Viñuales i Sendra van anunciar en roda de premsa l’acord assolit entre els dos partits per agilitzar l’atorgament de llicències d’obres. «Era una línia vermella en la negociació dels comptes del 2026», assegurava, en aquell moment, el líder juntaire. La setmana que ve, està prevista una nova reunió entre el govern i els de Puigdemont, per negociar la resta de propostes. Especialment, les que requereixen una partida econòmica.
Aquest dimecres, el govern es va trobar amb el portaveu d’ECP, Jordi Collado, el qual va presentar també les seves exigències. El PSC i la formació morada ja s’han vist en set ocasions per parlar dels comptes i, en els pròxims dies, ho tornaran a fer per avançar en un possible acord que haurà de ser validat per les assemblees de Comuns i Podem. L’executiu confia a aconseguir el «sí» de Junts i ECP, com fa un any. Això permetria als socialistes tenir 13 dels 14 vots necessaris per aprovar els pressupostos. Per tant, necessitaria un suport extra, en forma d’abstenció o vot a favor, per poder tirar-los endavant.
L'equació més viable
El darrer ple extraordinari va fer evident l’equació més viable per al govern per a formar majoria. Tant els estatuts del Consorci del Patrimoni de Tàrraco com els de la nova associació metropolitana es van aprovar gràcies als vots del PSC, Junts, ECP i els tres consellers no adscrits —Elvira Vidal, Javier Gómez i Jaime Duque. Els dos exedils de Vox ja van mantenir una reunió «preliminar» amb l’executiu la setmana passada i estan «a l’espera que durant la pròxima se’ns faciliti la documentació completa per poder-ne fer una valoració rigorosa». En aquesta nova trobada, Gómez i Duque posaran sobre la taula les seves propostes.
Tot i que aquesta fórmula seria suficient per aprovar els comptes, el govern encara no ha tancat les negociacions amb Esquerra. El passat 6 d’octubre, els socialistes van mantenir un primer contacte amb els republicans, que van exigir a l’executiu un document de compliment dels acords assolits entre ambdues formacions per al pressupost del 2024. Segons expliquen des d’ERC, hi havia fixada una segona reunió el 21 d’octubre, en la qual «ens havien de fer arribar aquest informe», però «la consellera Mascaró la va cancel·lar per un inesperat problema d’agenda». Ara, el principal partit de l’oposició està a l’espera d’una nova data.
Entre altres, Esquerra ha reclamat saber en quin punt es troben els nous centres cívics que s’havien pactat, el projecte de remodelació de l’eix Unió-Prim-Apodaca, el nou local dels Xiquets de Tarragona a la plaça del Rovellat, el Pla d’Accessibilitat i el nou vial del polígon Francolí. «En funció del grau de compliment, entrarem en negociacions per a un nou pressupost», apunten els republicans, que ja van votar a favor dels comptes del 2024, però ho van fer en contra l’any següent. Per al 2026, és possible una nova entesa entre ERC i el PSC. En canvi, l’executiu descarta arribar a un acord amb Vox i, amb el PP, de moment, no hi ha prevista una segona reunió.
Un as sota la màniga
Viñuales confia a assolir els vots necessaris per tirar endavant el nou pressupost. Tot i això, si s’acaben truncant les negociacions i el govern no aconsegueix tenir majoria, el batlle encara podria recórrer a una moció de confiança vinculada a l’aprovació dels comptes del 2026. Aquest mecanisme està recollit en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per resoldre situacions de bloqueig institucional dels ajuntaments. L’alcalde assegura, però, que no es planteja aquesta opció.
L’executiu socialista vol tancar els pressupostos, per tercera vegada consecutiva, abans d’acabar l’any. L’objectiu del govern és aprovar-los al ple de novembre i, per aconseguir-ho, intensificarà les negociacions durant les pròximes setmanes.