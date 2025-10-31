Vi novell
Torna la gran festa de l’embut
La plaça del Rei de Tarragona acollirà el pròxim dissabte 8 de novembre la novena edició de la Festa de l’Embutada, impulsada des de l’associació Cultural Santa Teca
Quan al segle XIX i el primer terç del segle XX, els cellers de la Part Alta de Tarragona penjaven una branca de pi a la porta, els tarragonins entenien de seguida que ja havia arribat el vi novell. Llavors entraven en joc els embuts, uns estris singulars que feien servir pagesos i pescadors en plegar de la feina per fer un tastet d’aquell vi.
Gràcies a la seva forma especial –tenia el bec girat– podien treure directament el vi del cup. Se l’anaven passant, i qui es quedava amb l’embut buit exclamava Embutada! i pagava la ronda següent. D’aquesta tradició i, sobretot, de l’herència de tots aquells cellers que al segle passat omplien la Part Alta tarragonina va néixer l’actual Festa de l’Embutada.
Darrere de la iniciativa hi ha l’Associació cultural Santa Teca, que per novena vegada omplirà els carrers del centre històric amb el primer vi de l’anyada. Enguany, la festa se celebrarà el dissabte 8 de novembre i comptarà amb la participació de 25 cellers.
Tots ells s’aplegaran a la plaça del Rei, on a partir de les 12 h començarà la degustació de vins amb els 25 productors. Una hora més tard, a les 13 h, s’obrirà l’Espai Gastronòmic amb la participació del Cortijo, Forn Jordi Andreu, el Llagut i Soho Tarraco Sea Food.
El mateix dissabte, i des de primera hora del matí, hi haurà els itineraris històrics per la Part Alta amb tast de vi resseguint els espais patrimonials que hi estan estretament vinculats. Al migdia, aquest l’itinerari comptarà amb els músics Clara Colom, Joan Ferrando i Dídac Mariné.
En paral·lel, a la plaça del Rei tindrà lloc un taller d’etiquetes de vi amb la il·lustradora Alba Pocurull. Al llarg de la jornada, se succeiran les actuacions musicals de PD Alexandre Bonanit i PD Guineus Platejades i, al capvespre, hi haurà el concert de cloenda amb Esperit! A més, hi haurà una parada d’elaboració i venda d’embuts de la mà del llauner Xavier Roura, especialista en reproduccions de l’embut tradicional amb el bec girat.
Aquest any l’Embutada repeteix els actes previs a la festa de dissabte, i a partir del dimarts 4 de novembre cada capvespre hi haurà propostes culturals que dialogaran amb el vi. Per a més informació sobre actes i horaris es pot consultar la pàgina web https://www.santateca.org.