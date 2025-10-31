Mobilitat
Restriccions de trànsit a Tarragona per la Mitja Marató
La realització d'aquesta cursa comportarà talls de carreteres i prohibicions d'estacionament en diferents punts
La Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu especial per aquesta nova edició de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona que se celebrarà aquest diumenge 2 de novembre. La sortida serà a les 9 h des del carrer Torres Jordi, davant del complex i piscina municipal de la Part Baixa i el Serrallo.
L’objectiu del dispositiu és facilitar el desenvolupament de la prova esportiva i això provocarà restriccions de trànsit sobretot als carrers per on passaran les persones que hi participin.
Els carrers que formen part del recorregut són Torres Jordi, Vidal i Barraquer, plaça Salvador Allende, Enric d'Ossó, Rambla Lluís Companys, plaça Imperial Tarraco, Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, Girona, Rambla Vella, Joan Fuster, Barranc de Terres Cavades, diverses vies de la Vall de l'Arrabassada, Passeig Marítim Rafael Casanova fins al Port Esportiu, accés al Moll de Llevant (escullera), Passeig de l'Escullera, Moll de Costa, Passeig Independència i Manuel de Falla.
Amb la previsió de la gran afluència de gent estarà prohibit estacionar als carrers Josep Català Rufà i a la prolongació de l'avinguda Vidal i Barraquer i de Torres Jordi fins al carrer Pere Martell (accés al Serrallo).
Per facilitar la circulació de vehicles i el pas dels corredors amb Seguretat, la Via Augusta romandrà amb la prohibició d’estacionament en sentit d’entrada a la ciutat.
A banda, a partir de les 6 hores del diumenge 2 de novembre es tallaran els accessos a Torres Jordi, des del Passeig de la Independència, l'avinguda Vidal i Barraquer i el carrer Reial, per poder instal·lar els elements de l’arribada i la sortida.
Talls de trànsit a diferents punts
A les 8:15 hores es tallarà el trànsit a la resta del circuit amb motiu de la ubicació dels elements de canalització de la cursa.
Està previst que la cursa acabi cap a les 11.30 h i per aquest motiu es mantindrà només el tall de la zona d’arribada, concretament al carrer Torres Jordi i els seus accessos.
La Via Augusta estarà tallada a l'altura de la Vall de l'Arrabassada i això provocarà que els vehicles que vinguin de Llevant i vulguin accedir al centre, hauran d'utilitzar les sortides del cementiri de l'A-7 i de l'N-240. La resta d'accessos a la ciutat estaran oberts al trànsit.
A causa d'aquests talls, l'accés a l'Hospital de Santa Tecla es farà per l'avinguda Catalunya, Via de l'Imperi i la Rambla Vella. Pel que fa a l'Hospital Joan XXIII, no hi haurà cap afectació per accedir-hi.
Entrades i sortides dels vehicles
El veïnat de l'entorn de Robert d'Aguiló i la zona d'Antibes i Cossis se'ls ha habilitat la sortida per la Via Augusta en sentit Llevant. Aquest tram de via el podran utilitzar perquè els corredors i corredores aniran pel carril de sentit contrari.
El veïnat del Serrallo podrà sortir pel carrer Pere Martell i el de Torres Jordi per la sortida en direcció al Passeig de la Independència i Ramón y Cajal fins a l'arribada del primer corredor, ja que després la via romandrà tancada per la segona volta de la Mitja Marató.
Els veïns i veïnes que tinguin alguna entrada i sortida de vehicles en els trams de carrers afectats pel circuit no podran fer-ne ús des de les 8:10 hores a les 11:30 hores.
La sortida dels vehicles que es trobin a l'interior del circuit es farà pel carrer Ramón y Cajal en direcció a l'N-340 o per la plaça Imperial Tàrraco, en direcció a la Via Roma, on s'habilitarà un carril de sortida des de l'avinguda Prat de la Riba.