Economia
Port Tarragona es posiciona com a referent a la Mediterrània en noves energies a la ‘II Jornada del Amoníaco Renovable’
L’esdeveniment ha permès explicar l’aposta del Port per a atreure tràfic d’importació i exportació relacionat amb els nous combustibles
Port Tarragona ha participat aquesta setmana a la II Jornada de l’Amoníac Renovable, organitzada per l’Asociación Española del Amoníaco Renovable (AEAR), de la qual és soci institucional.
L’esdeveniment, que ha reunit els principals agents de la indústria energètica i logística, ha servit per reforçar el posicionament del port tarragoní com a punt estratègic a la Mediterrània en la importació i exportació de nous combustibles amb baixa o nul·la petjada de carboni.
Durant la trobada, Port Tarragona ha posat en valor la seva experiència consolidada en el tràfic de líquids a doll i el seu compromís amb la transició energètica, destacant el paper del clúster ChemMed i del pol químic tarragoní com a motors d’atracció de projectes sostenibles. També s’ha remarcat la importància de la connexió ferroviària amb ample europeu prevista per al 2026 i la proximitat amb el corredor europeu de l’hidrogen H2Med, factors que reforcen el potencial logístic i energètic del port.
El coordinador comercial de Port Tarragona, Jordi Anglès, ha participat en la taula rodona “Las Autoridades Portuarias ante el desafío logístico del amoníaco renovable”, juntament amb representants dels ports de Huelva, Algeciras, Cartagena, Alacant i Ferrol. Anglès ha destacat el tràfic actual de metanol, un dels combustibles renovables amb més projecció, i ha presentat projectes com Ecoplanta, orientat a produir fins a 240.000 tones anuals de metanol sintètic i bio-metanol.
El representant del port també ha abordat els reptes regulatoris que afecten el desenvolupament d’aquest tipus d’iniciatives i ha valorat positivament l’esborrany de planificació elèctrica 2025-2030 de Red Eléctrica, que preveu una inversió significativa al territori per impulsar la descarbonització i la competitivitat del clúster petroquímic tarragoní.