Educació
El 65% dels estudiants del grau en Medicina a la URV són de fora de Catalunya
La gran part són de València. El Col·legi de Metges ho veu amb preocupació mentre la URV està lligada de mans
El 65% dels estudiants del grau en Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) són de fora de Catalunya. Així ho mostren les dades de la institució pública d’ensenyament dels últims sis anys, a les quals ha tingut accés Diari Més. La majoria d’aquests alumnes provenen de la resta d’Espanya, especialment del País Valencià (40%).
Aquesta situació no és nova i el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) fa temps que ho denuncia. «Hem mantingut contactes amb el Ministeri per buscar una solució a aquest problema. Molts estudiants catalans es queden fora i molts dels que estudien aquí després no es queden a treballar», exposa Sergi Boada, president del COMT.
Davant aquestes matrícules la URV està lligada de mans, ja que a l’estat espanyol les universitats públiques es regeixen per un districte únic. Qualsevol estudiant aplica allà on vol. «No podem fer res. Per a nosaltres, el primer dia de classe ja són d’aquí. Ens enriqueix molt tenir alumnes de fora», expressa Fàtima Sabench, degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Sabench explica que Tarragona està sotmesa a la línia de tren. «Ho hem de mirar així. A nosaltres ens arriben per la línia de València i a Lleida els arriben pel País Basc», diu. També considera que no és cert que molts estudiants valencians o de la geografia espanyola no es quedin a Tarragona a treballar un cop acaben els estudis. «Això no se sap mai perquè amb el MIR n’hi ha molts que escullen quedar-se aquí si els hi surt una especialitat. Significa que estan a gust a la universitat i a casa nostra», diu la degana.
La demanda per cursar el grau en Medicina a la URV no ha parat de créixer en els darrers anys, amb 745 sol·licituds com a primera opció en el curs passat. Hi ha poc més d’un centenar de places disponibles.
Debat polític
Aquesta situació ha saltat a l’arena política. Junts per Catalunya va proposar fa poques setmanes reservar el 80% de les places de Medicina per a estudiants catalans a Catalunya. «Legítimament, aquests estudiants tornen a casa seva un cop formats, i això vol dir que Catalunya acaba finançant la formació de metges que no exerciran aquí. Seguir com fins ara és truncar la il·lusió de milers de joves catalans que serien excel·lents metges», va exposar al Senat Francesc Ten, senador de Junts. Des del Ministeri d’Universitats no s’ha mogut fitxa.
A banda, el govern de la Generalitat es va comprometre aquest octubre a augmentar les places dels graus en Medicina un 50% en sis anys. Si s’aconseguís, Catalunya passaria de les 1.333 places actuals a les 2.000. S’hauria de dirimir quantes noves places serien per la URV.