Educaci´ó
1.600 alumnes gaudeixen i aprenen amb "Max in Love Respecta’m"
La representació teatral es consolida, un any més, com una eina de sensibilització i prevenció per a la joventut
La representació teatral didàctica i preventiva Max in Love Respecta’m ha tancat una nova temporada amb gran èxit de participació, arribant a uns 1.600 alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles formatius aquesta setmana.
Nascuda el 2017 com a iniciativa del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona, l’obra aposta pel teatre com a eina dinàmica per transmetre valors inclusius, tolerants i igualitaris a la joventut, alhora que prevenen conductes masclistes, discriminatòries i els riscos associats al consum de substàncies, alcohol o l’abús de tecnologies.
Els protagonistes són joves de 16 a 17 anys, fet que facilita que l’alumnat s’identifiqui amb les situacions plantejades a través d’escenes quotidianes i properes. Això fa que l’obra sigui una eina especialment efectiva per fomentar la implicació i la sensibilització dels joves.
A més de la representació, els estudiants reben una guia didàctica i participen en un col·loqui posterior, on es tracten temes com la violència de gènere, les conductes masclistes, les identitats sexuals, l’amor, el sexe, el consum d’alcohol i marihuana o l’assetjament escolar.
Amb aquesta fórmula, Max in Love Respecta’m es consolida com una iniciativa engrescadora de prevenció i conscienciació entre l’alumnat, complementant els programes i tallers preventius que es duen a terme als centres educatius de Tarragona.