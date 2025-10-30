Carnaval
Les carrosses de Carnaval hauran d'abandonar la nau per fer lloc als nous vehicles de la neteja
El trasllat començarà aquest dissabte, però el nou recinte no disposa de prou espai per acollir totes les carrosses
Aviat Urbaser assumirà la gestió de la neteja de Tarragona. El nou contracte, però, no només comportarà canvis en el servei de recollida de residus, sinó que també tindrà conseqüències inesperades per al Carnaval de la ciutat.
I és que l’entrada en vigor del contracte obliga a alliberar l’espai municipal on actualment s’emmagatzemen les carrosses de les comparses. Això vol dir que, a partir d’aquest dissabte, totes les agrupacions hauran de traslladar els seus vehicles festius a una nova nau. El recinte, però, no disposa de prou capacitat per acollir-les totes.
Concretament, de les 53 carrosses que hi ha actualment, només se’n podran guardar una trentena. Des de l’Ajuntament s’ha indicat que el trasllat es farà de manera gradual fins al 5 de novembre, dia en el qual entrarà en vigor el nou contracte.
A tres dies de l’inici de la mudança, però, les comparses encara desconeixen quin espai ocuparan els vehicles que no tinguin cabuda en aquesta nova nau. Tot i la incertesa, la comunitat manté la confiança que s’acabi trobant una solució.
«Ara mateix l’únic que sabem és que haurem de moure les carrosses, i que l’Ajuntament ens proporcionarà els mitjans per fer-ho, que és el que ens van comunicar des d’un inici. No sabem què passarà amb la resta de carrosses. Evidentment, hi ha preocupació, però també tenim esperança», explica Lidia Serrano, responsable de Platinum.
Des de Magic Dansa, Joel Cruz reconeix que tampoc han rebut instruccions. «Les últimes informacions que tenim és que s’estava treballant en trobar aquest nou espai. Esperem rebre bones notícies aviat, perquè no tenim cap alternativa», afirma.
Per la seva banda, Òscar Urgel, president de Colours Fantasy, admet que «és un contratemps, sens dubte, però confiem que les carrosses quedaran en algun lloc. Vull pensar que no quedaran aparcades en doble fila». «L’ideal seria tenir un local propi, però les carrosses fan entre 10 i 12 metres i calen unes condicions tècniques concretes. No hi ha moltes naus que les compleixin», apunta.
També Mireia Samper, d’Urban Style, es troba en la mateixa situació. «No sabem on les haurem de portar, però hem de confiar que tindrem un lloc on deixar-les», diu. En el seu cas, disposen de tres carrosses. De fet, gran part de les comparses compten amb més d’un vehicle.
Per aquest motiu, aquest dissabte, cada agrupació retirarà una de les seves plataformes. La resta quedarà a l’espera, però, si res canvia, l’antiga nau hauria de quedar buida dimecres vinent per poder acollir la nova flota de vehicles de neteja.
El nou contracte de la brossa, el qual tindrà una vigència de deu anys i un cost anual de 20,2 milions d’euros, arriba amb una renovació de la flota. De fet, es tracta d’una de les principals novetats, amb una adquisició de més d’una cinquantena de vehicles, incrementant la presència dels elèctrics i de zero emissions.