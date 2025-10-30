Política
Tarragona s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua
El conseller de Política Lingüística subratlla que amb aquesta adhesió el pacte "guanya una veu de pes"
Tarragona s'ha adherit al Pacte Nacional per la Llengua que promou la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat. L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, acompanyat del conseller Francesc Xavier Vila, han presidit l'acte que s'ha desenvolupat a la sala d'actes de l'Ajuntament de Tarragona. Amb aquest acord, la ciutat es compromet amb la promoció i l'ús social del català en tots els àmbits de la vida pública. Vila ha subratllat que amb aquesta adhesió, el pacte "guanya una veu de pes". "És una de les grans capitals de Catalunya i el seu compromís amb el català és un exemple a seguir per ciutats i viles", ha asseverat. Viñuales ha dit que es tracta d'una "oportunitat per continuar fent del català una llengua compartida".