Cultura
Set veus del passat reviuen la història de Tarragona amb el cicle de monòlegs ‘Passatges’
El nou projecte de Tarraco25 porta a escena personatges de diferents èpoques els dies 7, 8 i 9 de novembre en espais emblemàtics de la ciutat
Tarragona viatjarà en el temps el pròxim cap de setmana amb "Passatges", el nou cicle de monòlegs històrics impulsat per l’Ajuntament en el marc de la celebració de Tarraco25. L’activitat proposa un recorregut per la història de la ciutat a través de set personatges d’èpoques molt diverses, que faran reviure moments clau del passat tarragoní en escenaris reals i simbòlics del seu llegat.
Els dies 7, 8 i 9 de novembre, els visitants podran conèixer de prop figures com Eudald Carbonell, Pere Gil Ribot, Violant de Bar, un presoner del Miracle, Josep Maria Jujol, el vell Amolla i la Maria de Bonavista. Cada un d’ells oferirà el seu monòleg en un espai vinculat a la seva història: l’IPHES, Casa Canals, el Pretori, l’Amfiteatre, els jardins del Teatre Metropol, el teatret del Serrallo i el Centre Cívic de Bonavista.
A través de les seves veus, el públic podrà redescobrir altres patrimonis i moments històrics que han marcat la ciutat —des de la prehistòria i l’edat mitjana fins a la modernitat i el present. “Passatges és una manera diferent d’apropar la història als tarragonins, fent-los viure el passat en primera persona”, han destacat des de l’organització.
Cada monòleg tindrà vuit representacions al llarg del cap de setmana, i les entrades, amb un preu simbòlic de 5 euros, funcionaran com a fiança retornable a partir del 10 de novembre.