La Contra Cultural
Quan allò personal és polític: el llegat de Montserrat Abelló
Avui l’institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona acollirà la V Jornada Montserrat Abelló
Contra el caire del temps és un vers del poema Sovint diem, del llibre Dins l’esfera del temps, que la poeta Montserrat Abelló (Tarragona, 1918- Barcelona, 2014) va publicar el 1998. És, també, el lema de la V Jornada Montserrat Abelló que organitza l’Institut Antoni Martí i Franquès de Tarragona, i que enguany tindrà com a convidada Mireia Bofill Abelló, filla de la poeta, que conversarà amb la també poeta Isabel Ortega al voltant de l’obra i el llegat d’Abelló. Ho faran centrant la mirada en el feminisme i la manera com Abelló entra en contacte amb el moviment feminista, hi combrega i l’integra en la seva obra.
«Quan l’any 63 la mare va publicar el seu primer llibre, Vida diària, va tenir una bona acollida però sense un gran ressò, perquè la poesia que ella escrivia era molt diferent del que es feia en aquell moment. Tant per la forma –escrivia sense rima ni versos pautats–, com pel contingut, perquè ella parlava de la vida diària, de temes personals» explica la Mireia. Va ser a partir del 1976, recorda, «quan es van celebrar les primeres Jornades catalanes de la dona i va despertar el moviment feminista que va donar lloc a espais de trobada com el Bar La Sal de Barcelona, i més endavant a l’editorial La Sal. Edicions de les dones, que de cop va haver-hi un public i un interès per al que ella escrivia, fins al punt que es va reeditar aquell primer llibre».
La Mireia va treballar amb la seva mare en projectes com el llibre Cares a la finestra. Poesia anglesa feta per dones del segle XX. «Hi ha un moment què ella descobreix una sèrie de poetes de parla anglesa que connecten amb la seva manera d’escriure i amb els temes que li interessen. Llavors, convençuda que tot allò s’ha de conèixer, fa les traduccions, però també fa els contactes i aconsegueix els drets. Va costar molt trobar un editor». Així i tot, assegura, «allò va ser molt important, perquè faltaven referents, sobretot d’autors que parlessin de temes personals».
«Allò que és personal també pot ser polític, també és parlar del món, no vol dir parlar de coses que no interessen», apunta. És en aquest sentit, afegeix, que «el llegat de Montserrat Abelló és entendre que les coses íntimes o anecdòtiques també tenen un significat social i polític».
«Històricament», assegura, «les dones hem estat en un lloc determinat. I és des d’aquest lloc determinat que hem mirat el món d’una manera determinada. Però tot això pot tenir una influència molt gran en les persones». Montserrat Abelló «parla d’aquestes coses petites que poden donar molta força. I ella en parla, a més, des d’un cos de dona, amb una mirada de dona».
La Mireia admet, complaguda, que com a filla de la poeta «és una satisfacció» veure com en aquest institut dediquen temps i esforç a recordar, treballar i divulgar l’obra de la seva mare. «Ella ho valoraria moltíssim». Assegura, a més, «que és una gran alegria» veure com la gent jove gaudeix amb els poemes d’Abelló. «Especialment en moments difícils com aquests, hi ha poemes de la mare que donen molta força i esperança en què les coses puguin canviar».
La Jornada Montserrat Abelló també comptarà amb un Tast musical, conduït i interpretat per la cantant i compositora Celeste Alías i el guitarrista Santi Careta. A continuació es presentarà l’acció teatral Cartes contra l’oblit, al voltant de la vida i obra de Montserrat Abelló, duta a terme per l’alumnat d’Arts Escèniques de l’institut.
Tot plegat es farà al Teatre del centre a partir de les 18.30 h aquest mateix dijous, 30 d’octubre. L’entrada és lliure.