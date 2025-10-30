Oci
El Parc Central celebra Halloween amb un passatge del terror familiar
El centre comercial obrirà també l’1 de novembre i oferirà l’activitat gratuïta amb una compra mínima de 20 euros
Aquest Halloween, el Parc Central proposa una experiència esgarrifosa i divertida per a tots els públics amb el passatge del terror “El circ oblidat”, que es podrà visitar el 31 d’octubre i l’1 de novembre, de 16 a 21 hores.
Els clients que escanegin a l’app de Parc Central un tiquet de compra mínim de 20 euros podran accedir-hi de manera gratuïta i endinsar-se en aquest recorregut ple de misteri, sorpreses i ensurts, ambientat en un antic circ ple de secrets.
El centre comercial de Tarragona romandrà obert el dissabte 1 de novembre, malgrat ser festiu, oferint una proposta d’entreteniment complementària a la seva àmplia oferta comercial i gastronòmica.