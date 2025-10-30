Esports
La Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona preveu reunir aquest diumenge 1.600 esportistes
L’esdeveniment esportiu més emblemàtic de la ciutat arriba a la seva 34a edició amb el màxim d’inscrits
Tarragona es prepara per viure una nova jornada intensa d’esport amb la celebració de la 34a edició de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, que tindrà lloc aquest diumenge 2 de novembre.
L’Ajuntament de Tarragona i Tarragona Esports ja ho tenen tot a punt per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu local, que enguany reunirà 1.600 corredors i corredores, la xifra màxima d’inscripcions permesa. D’aquests, 900 participaran a la Mitja Marató i 700 completaran la cursa de 10 quilòmetres.
La sortida serà a les 9 h des del carrer Torres Jordi, davant del complex esportiu i la piscina municipal de la Part Baixa i el Serrallo. Després de l’èxit de l’any passat, l’organització ha decidit mantenir el recorregut circular, que permet gaudir dels espais més emblemàtics de Tarragona. Els participants recorreran puntsemblemàtics com la plaça Imperial Tàrraco, la Rambla Nova, l’Amfiteatre Romà, la Via Augusta i el passeig Rafael Casanova. Els corredors del 10K faran una volta al circuit, mentre que els de la Mitja Marató n’hauran de completar dues.
L’esdeveniment està organitzat per Tarragona Esports i compta amb el patrocini principal de Carburos Metálicos, empresa líder en el sector dels gasos industrials i medicinals i membre del grup Air Products. També hi participen com a patrocinadors CaixaBank i Viamed Salud, mentre que la cursa rep la col·laboració de vàries entitats com Protecció Civil i voluntaris Apifv, Bon Preu, Esclat, entre altres.