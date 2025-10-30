Economia
La Mesa del Parlament visita el Port de Tarragona
Els seus membres han pogut conèixer de la mà del president de l’APT, Santiago J. Castellà, els projectes que està desenvolupant el Port per guanyar competitivitat i promoure la reindustrialització de Catalunya
Els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya han visitat aquest dijous Port Tarragona, on han pogut conèixer de primera mà els projectes que impulsa l’Autoritat Portuària per reforçar la seva competitivitat, consolidar-se com a hub logístic de referència i contribuir a la reindustrialització de Catalunya.
El president de l’APT, Santiago J. Castellà, ha exposat les principals línies estratègiques del port, centrades en el desenvolupament d’infraestructures clau com la terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo, la terminal multipropòsit del Moll d’Andalusia i l’ampliació del Moll de Balears, que acollirà projectes d’eòlica marina flotant.
Castellà ha subratllat el paper de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) com a motor de la nova economia i pol d’atracció per a inversions vinculades al vehicle elèctric, els semiconductors o les bateries. També ha destacat que aquestes infraestructures situen Port Tarragona com un actor clau en la reindustrialització del país i en la seva transició energètica.
Durant la trobada, els representants del Parlament —entre ells el president Josep Rull i les secretàries Glòria Freixa, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà— s’han mostrat interessats en el projecte per convertir el port en un dels principals hubs de suport als parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental.
A més, s’ha posat en valor la tasca mediambiental del Port, com la renaturalització dels Prats d’Albinyana, a Vila-seca, una actuació de 37 hectàrees considerada la més gran de recuperació d’una zona humida feta a Catalunya en les darreres dues dècades.
La jornada ha finalitzat amb la signatura del Llibre d’Honor de Port Tarragona i una visita en golondrina pel recinte portuari, on els membres de la Mesa han pogut observar des de l’aigua l’abast de les infraestructures i projectes en marxa.