Urbanisme
L’estudi d’inundabilitat del POUM estarà enllestit la setmana vinent
El govern reprendrà les negociacions amb els partits per avançar en l’aprovació inicial
L’estudi d’inundabilitat del POUM estarà enllestit la pròxima setmana. Així ho assegura el conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García, qui manifesta que «superem un escull» que permetrà que «ara la feina sigui més mecànica».
L’elaboració d’aquest estudi, imprescindible per a l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística, s’ha retardat a causa de les inundacions provocades per la DANA de l’any passat i les noves exigències de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’equip tècnic ha hagut d’incorporar diverses mesures correctores en zones com l’Horta Gran o la Vall del Llorito per tal que s’hi pugui construir sense perill d’inundacions.
En pic els tècnics del consistori rebin l’estudi, serà el moment d’enllestir els cinc informes preceptius, entre els quals es troba el de mobilitat generada o el de viabilitat econòmica. Aquest darrer determinarà com i quant s’haurà d’edificar en les diferents zones on es projecta creixement urbanístic, com l’Horta Gran, la Budellera o la Vall del Llorito.
Després, serà el moment dels informes sectorials, com els de costes o ferroviaris. Fins que no els elaborin els organismes competents, no es podrà arribar a una aprovació definitiva del POUM, on la Generalitat, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme, també hi té molt a dir.
Reunions amb grups
«En els pròxims dies començaré a agendar reunions amb els grups municipals», indica a Diari Més el conseller García. Després de la presentació de l’avenç del POUM, feta el mes d’abril de 2024, les reunions han estat gairebé inexistents. ERC i el PP, per exemple, fa més de mig any que no es troben amb el conseller per tal de conèixer l’evolució del POUM. Només els dos partits preferents pel govern a l’hora d’arribar a pactes i enteses, Junts per Catalunya i En Comú Podem, han mantingut més trobades. La darrera, després de l’estiu i amb l’equip tècnic que està elaborant el pla.
Les negociacions seran clau per tractar plans parcials com el de Mas d’en Sorder, criticat pels republicans i avalat pels socialistes, o el de la Budellera, on els populars demanen un creixement molt més gran del previst.
Reunions amb promotors
En aquest sentit, el conseller assegura que també s’ha reunit amb promotors per tal de valorar la viabilitat econòmica dels diferents sectors. Els constructors ja s’han posicionat en contra de l’avenç del POUM, perquè asseguren que els marges són molt petits i moltes zones són inviables econòmicament. Amb les mesures correctores per evitar inundacions, aquest cost pot augmentar. «Buscarem fórmules per fer-los viables», recalca el conseller.