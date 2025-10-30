Successos
Prohibeixen a dos lladres pujar als busos de l'EMT durant un any
Els dos lladres, de 61 i 54 anys i amb diversos antecedents, van ser detinguts a l'estació de tren
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir el passat 22 d'octubre dues persones, de 61 i 54 anys i amb diversos antecedents, com a presumptes autors de diferents furts a usuaris dels autocars municipals. Els dos lladres van ser interceptats per agents de paisà a les andanes de l'estació de tren de la ciutat cap a les set del matí.
El cos policial els relaciona amb almenys nou furts. En passar a disposició judicial, el magistrat va accedir a la petició de la fiscalia i l'Empresa Municipal de Transports de prohibir-los usar els autocars urbans durant un any. Els arrestats formarien part d'un grup que actua als autobusos de forma "continuada, especialitzada i coordinada", segons la Guàrdia Urbana.
Als dos homes els constaven vigents ordres de recerca, detenció i personació per furt i pertinença a grup criminal. En el moment de la detenció, els dos homes portaven a sobre diferents objectes i peces de roba per poder canviar-se i disfressar-se per passar desapercebuts i tapar-se la cara per evitar ser captats per les càmeres dels busos i així cometre els furts sense ser reconeguts.