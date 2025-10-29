Empresa
La xinesa BYD es planteja obrir una fàbrica de cotxes elèctrics al Port de Tarragona
Es tracta del primer fabricant d’automòbils al gegant asiàtic. Astúries també és una opció
La marca de cotxes xinès BYD es planteja obrir una fàbrica a Tarragona. Segons va avançar el Periódico i ha confirmat el Diari Més, l’empresa asiàtica valora instal·lar-se en terrenys pròxims al Port i a la Zona d’Activitat Logística. Fonts del Port de Tarragona expliquen que la zona que s’ha posat a disposició casa amb «l’estratègia d’industrialització de la Generalitat de Catalunya i una inversió relacionada amb l’economia sostenible, com per exemple el sector de l’automòbil elèctric» i que «estaria alineada amb els interessos del Port dins de l’objectiu d’augmentar i diversificar els seus tràfics».
En aquest sentit, el Port col·labora amb la Generalitat a través d’Acció per captar inversions que contribueixin a la reindustrialització del país, mitjançant contactes amb institucions i empreses xineses, principalment. Amb tot, el Port està a l’espera que la companyia prengui una decisió definitiva sobre on vol fer la seva nova fàbrica de cotxes elèctrics. L’altra ubicació amb la qual competeix Tarragona és Astúries, en una zona també portuària que donaria accés directe a l’exportació dels vehicles. Més enllà, Hongria i Turquia també serien altres opcions de l’empresa asiàtica.
BYD es va fundar el 2003 i en els darrers anys ha experimentat un gran creixement i expansió, arribant a ser el primer fabricant d’automòbils de Xina. La companyia va vendre 3.024.417 vehicles a nivell mundial el 2023, set vegades més en comparació amb la xifra de 427.302 vehicles del 2020. L’augment va ser degut en part a la creixent popularitat dels vehicles de nova energia a la Xina, que van representar el 27,5 % de les vendes de vehicles al país.
Node logístic
Aquesta possible nova inversió s’emmarca en el treball que ha fet el Port darrerament per atreure nous tràfics i activitats, sobretot amb la mirada posada a la Xina. El passat setembre, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el China Construction Bank van signar un acord de cooperació. L’entesa té com a objectiu posicionar Port Tarragona com un node logístic preferent per a les cadenes de subministrament eurasiàtiques. Les dues entitats treballaran conjuntament per atreure noves inversions a l’entorn portuari tarragoní i incrementar els tràfics portuaris, tant marítims com ferroviaris, amb origen o destinació a la Xina i altres països de la regió Àsia-Pacífic.
El passat mes de febrer, la cònsol general de la Xina a Barcelona, Meng Yuhong, junt amb una delegació de representants del consolat, van visitar Port Tarragona per a conèixer els seus projectes estratègics i buscar vies de col·laboració.