Seguretat
Unes 200 persones participen en un simulacre d'accident químic al Port de Tarragona
La prova es desenvolupa a l'empresa Terquimsa
Uns 200 efectius de diferents cossos d'emergències han participat aquest dimecres en un simulacre d'accident químic amb activació del Plaseqta a l'empresa Terquimsa del Port de Tarragona. L'exercici ha servit per posar en marxa tots els protocols i ha fet veure que hi havia un sinistre en la descàrrega de producte d'un vaixell, amb una posterior fuita d'acrilonitril i tres ferits.
Aprofitant el test, tres centres escolars de Tarragona propers al Port han practicat el confinament recomanat per aquests casos. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacat la importància que la part operativa que ha de gestionar el Plaseqta també tingui clar com actuar en cas d'un sinistre real.
El test ha començat pocs minuts després de les deu del matí. La sala de control del CECAT ubicada a l'edifici del 112 ha rebut una trucada on s'explicava que hi havia hagut un sinistre a l'empresa. A partir d'aquest moment s'ha anat transmetent la informació al comitè tècnic, més encarregat de prendre les decisions operatives, i al consell assessor, que exerceix a nivell estratègic i d'avís a la població. Al Port de Tarragona s'han posat en marxa el grup de control ambiental que s'encarrega de fer els mesuraments per detectar la presència de components químics a l'aire, així com els Mossos d'Esquadra, Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques i el pla d'autoprotecció de la pròpia empresa.
En aquest cas s'ha simulat que la fuita provocava un núvol tòxic, per la qual cosa Cassany ha explicat que s'hauria alertat la població mitjançant un missatge als telèfons mòbils i també s'haurien activat les sirenes, per tal que els veïns es confinessin. «Un simulacre sempre és una bona ocasió per provar tot el sistema i veure aspectes de millora, que sempre en surten», ha explicat la directora general. El responsable de Protecció Civil a Tarragona, Joan Carles Francès, ha valorat que l'exercici també permet avaluar la «integració entre els diferents àmbits de planificació», com són el Plaseqta, el pla d'autoprotecció de l'empresa i el pla d'actuació municipal de Tarragona.