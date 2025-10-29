Medi Ambient
Tres universitats catalanes reclamen que la Generalitat controli l'emissió de compostos cancerígens de la indústria química
Els nous informes impulsats per la Plataforma Cel Net confirmen la presència continuada de compostos cancerígens i reclamen a la Generalitat mesures immediates i viables per protegir la salut pública
Tres informes elaborats per la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB), impulsats per la Plataforma Cel Net, han confirmat la presència continuada de compostos químics cancerígens a l’aire del Camp de Tarragona. Les investigacions, que aborden la qüestió des d’una perspectiva analítica, toxicològica i jurídica, posen en evidència la manca de regulació efectiva i la necessitat urgent d’actuar davant un problema que, segons els científics, “ja no és de desconeixement, sinó d’inacció”.
Contaminació demostrada i risc per a la salut pública
Els estudis confirmen que la població del Camp de Tarragona respira des de fa més d’una dècada substàncies com el benzè i l’1,3-butadiè, compostos altament tòxics i reconeguts com a cancerígens. Tot i les proves acumulades, no s’han adoptat mesures reguladores efectives, fet que la Plataforma Cel Net considera una “greu vulneració del dret a respirar un aire net”.
L’informe toxicològic elaborat per la URV proposa nous límits reguladors basats en períodes més curts d’anàlisi, amb especial atenció als compostos més perillosos. En destaca l’òxid d’etilè, una substància altament tòxica present a l’aire tarragoní i encara no regulada per cap legislació.
Un marc legal suficient, però sense aplicació
Els informes assenyalen que la Generalitat de Catalunya disposa de competències i eines jurídiques suficients per regular la contaminació industrial, però no les ha utilitzat. Els investigadors proposen aprofitar la futura Llei Catalana de Qualitat Atmosfèrica per introduir controls més estrictes, sancions efectives i una revisió de les autoritzacions ambientals de les empreses petroquímiques.
Segons la Plataforma Cel Net, “la informació existeix, els estudis estan a disposició de les autoritats i les solucions són tècnicament viables. No actuar significaria perpetuar una situació de risc per a la població i d’injustícia ambiental per al territori”.
Tot i que recentment s’han adquirit nous equips per reforçar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), aquests encara no s’han posat en funcionament per falta de personal tècnic. Aquesta situació, denuncien els investigadors, posa en dubte el compromís de la Generalitat amb la protecció de la salut pública.
Els nous informes, presentats aquesta setmana, representen un punt d’inflexió en la denúncia ambiental que la Plataforma Cel Net sosté des de fa més d’una dècada. “Després d’anys de no saber què respirem, ara sabem del cert que estem exposats contínuament a compostos tòxics com el benzè i l’1,3-butadiè”, conclou la plataforma.