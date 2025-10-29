Municipal
Tarragona convoca d’urgència l’examen per obtenir la cartilla de taxista per la manca de conductors
El sector ho va demanar quan va saber que no hi haurà una prova al novembre com cada any
L’Ajuntament de Tarragona ha obert una nova convocatòria d’examen per a obtenir la cartilla municipal de taxista. El consistori ha hagut de tramitar d’urgència aquest procediment arran de la reclamació per part del sector, que ha traslladat «la situació de manca de conductors habilitats per prestar aquest servei públic». Així s’exposa en una resolució signada pel tercer tinent d’alcalde, Nacho García Latorre, aquest dilluns.
En el text, s’assenyala que «aquesta circumstància està generant dificultats per garantir la cobertura adequada a la demanda de mobilitat de la ciutadania, especialment en franges horàries de major afluència i en zones amb menys disponibilitat de servei». La declaració d’urgència permetrà «reduir els terminis de tramitació» de la nova prova convocada per al pròxim 23 de desembre, «facilitant que nous aspirants puguin obtenir la cartilla municipal en un termini més breu».
El president de l’Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona, Miguel Barragán, explica que «l’Ajuntament sempre fa dos exàmens a l’any, un al maig i un altre al novembre». Enguany, però, el consistori no tenia previst obrir una segona convocatòria el mes vinent com havia estat fent fins ara. «Com vèiem que no feien cap anunci, vam anar a fer una reclamació», indica Barragán, qui assegura que «no ens van donar explicacions de per què no durien a terme la prova». Finalment, s'acabarà realitzant al desembre.
La dificultat de les proves
El president de l’Agrupació Ràdio Taxi també assenyala que un dels principals motius pels quals manquen conductors és la «dificultat» dels exàmens per obtenir la cartilla. «Sempre es presenten unes trenta persones i només l’aproven tres o quatre», apunta Barragán, qui considera que «haurien de ser menys estrictes». La prova del desembre consta de dos exercicis: vint preguntes referents a la legislació específica del sector del taxi i a coneixements de la ciutat, i una conversa amb especialistes per determinar el grau de coneixement dels aspirants en català. Barragán també proposa que la taxa a pagar per poder fer l’examen «no sigui de 5,95 euros, sinó de 100 euros i que inclogui classes de formació».
Tot i això, creu que el més adient seria «eliminar» l’examen per obtenir la cartilla municipal, ja que «en els municipis del voltant com Salou o Reus no ho exigeixen». «A canvi, podrien ser més durs en altres aspectes, exigint als taxistes que tinguin un contracte a jornada completa o no tinguin antecedents penals», apunta. L’Associació Gremial Taxistes de Tarragona és «reticent» a aquesta proposta. «No creiem que sigui bo que entrin a treballar persones que no compleixin un mínim de requisits», diu el seu secretari, Agustí Calvache, ja que «pot afectar a la qualitat del servei».
Per tant, aposta per mantenir els exàmens, però «facilitant» l’aprovació dels aspirants. A més, considera que «cal més convocatòries». Per al sector, és necessari posar solució a la manca de taxistes habilitats, que «no permet tenir relleu per a les jubilacions, cobrir baixes o contractar segons conductors a l’estiu».