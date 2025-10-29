Oci
El Tarraco Manga Halloween comptarà amb les actrius de doblatge de K-POP Demon Hunters
Tarragona celebra la seva fira més terrorífica de manga, anime i cultura pop asiàtica l’1 i el 2 de novembre
El Palau Firal acollirà, els dies 1 i 2 de novembre, la quarta edició de Tarraco Manga, que enguany arriba amb una edició especial Halloween, plena d’activitats, tallers i sorpreses per a tots els públics. Durant aquestes dues jornades, el certamen oferirà un ampli ventall d’activitats: photocalls, concursos en directe, tallers, espai gamer, màquines arcade, botigues, artistes convidats i espectacles sobre l’escenari del recinte firal.
Un dels moments més esperats tindrà lloc el diumenge 2 de novembre a les 12 h, amb la participació de les actrius de doblatge de la pel·lícula K-pop Demon Hunters. Claudia Caneda, Neri Hualde i Lule Montes —veus de Rumi, Zoey i Mira— oferiran una xerrada exclusiva on compartiran amb el públic la seva experiència en el procés de doblatge al castellà del film.
Com a novetat destacada, Tarraco Manga acollirà també el Campionat Nacional de Kendama, la tradicional joguina d’habilitat japonesa, que es disputarà a l’auditori Eutyches del Palau de Congressos.
Entre els artistes convidats destaca Misty, semifinalista del concurs Eufòria de 3Cat, que oferirà un concert de covers d’anime. També hi participaran creadors de contingut com Ittara, Sonkirez i Lem Cuervo, i el popular cosplayer i youtuber Jackwise Clown, conegut pels seus personatges de terror i els seus més de cinc milions de seguidors entre YouTube i TikTok.
La música pop asiàtica tindrà un paper protagonista amb les actuacions de Cahaya, cantant i ballarina de K-Pop; Aida Deturck, especialitzada en covers d’anime; i els grups Phantasmiita, Blossom Angels, Lunar, Sh1ny St4rs i C-Osmos, entre molts altres. També hi haurà masterclass i actuacions de K-Pop amb D.N.A., Red Sakura, Yuni, Bloom Beats, Century Girls i Dream Cloud. Per finalitzar l'esdeveniment, El concurs de cosplay, una de les activitats més esperades de cada edició, tindrà lloc el diumenge 2 de novembre a les 16 h.
Les entrades, disponibles a través de la plataforma Entradium i també a les taquilles del recinte durant el cap de setmana, permetran accedir als dos edificis que acolliran la fira —el Palau de Congressos i el Palau Firal— de 10 a 20 h. Hi haurà opcions d’entrades d’un o dos dies, tarifes reduïdes i descomptes per a titulars del Carnet Jove.