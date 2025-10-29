Societat
La professora de la URV María Jiménez guanya el Premi Nacional d’Infermeria a docents
El guardó reconeix la feina i la trajectòria de la guardonada, que ha destacat la dimensió humana de la formació en infermeria
La professora i investigadora del Departament d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María Jiménez, ha estat reconeguda en la categoria de docents de la tercera edició dels Premis Nacionals d’Infermeria, un guardó impulsat pel Consell General de Col·legis Oficials d’Infermeria d’Espanya que reconeix la feina i la trajectòria de professionals de l’àmbit.
Els premis compten amb cinc categories —assistencial, docent, investigador, gestor i trajectòria professional— amb cinc finalistes cadascuna, valorant la tasca desenvolupada i la trajectòria dels candidats. En aquest cas, la candidatura de Jiménez va ser proposada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i va ser seleccionada després d’un procés combinat de votació popular entre infermers col·legiats i valoració d’un jurat expert.
En recollir el guardó, María Jiménez va destacar la dimensió humana de la formació en infermeria: “Rebre aquest reconeixement és molt emotiu, no només per l’honor que representa, sinó perquè la infermeria conrea sensibilitat i forma professionals capaços de transmetre humanitat. L’aula no acaba amb les seves parets, cada tracte amb un estudiant és també una forma de cura”, va afirmar.
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona i doctora en Antropologia Social i Cultural per la URV, María Jiménez també és diplomada en Criminologia. Va iniciar la seva carrera com a infermera assistencial abans d’incorporar-se a la URV el 1997 per desenvolupar una trajectòria acadèmica en la qual ha impartit docència en grau, màster i doctorat en Ètica, Bioètica i Ètica de la Recerca.
La seva experiència docent s’ha estès a universitats nacionals i internacionals, consolidant-la com un referent en ensenyament de l’ètica aplicada i en la promoció de competències per a una pràctica professional compromesa. A més, María Jiménez ha exercit càrrecs de responsabilitat a la URV, com a directora del Departament d’Infermeria, degana de la Facultat d’Infermeria i, actualment, ocupa el càrrec de Secretaria General de la universitat.