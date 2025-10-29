Comerç
El nou comerç que completarà l'oferta del nou centre comercial de Tarragona
De moment, es desconeix la data d'obertura de la nova marca alemanya al Family Parc de Campclar
La marca de botigues alemanya TEDi obrirà un nou establiment al centre comercial Family Parc, ubicat al costat de la N-340 a l’altura del barri de Campclar. L'establiment, que encara no té data d'obertura, completarà l'oferta del nou centre comercial de Tarragona.
Amb aquesta obertura, la firma continua la seva expansió a Catalunya, on fins ara compta amb botigues físiques a Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, entre d'altres.
La marca se situarà al l'últim local buit que queda al complex comercial, entre l'establiment de Joma i el Jysk. Tot i que encara no es veu moviment de reforma del local, si que es pot veure un gran cartell que anuncia la seva propera obertura al barri de Campclar.
TEDi és una cadena alemanya que ofereix articles per a la llar, bricolatge, festes, joguines, papereria, etc.. A Europa compta amb 3.600 botigues a un total de 15 països, unes 300 a Espanya. L'empresa fundada a Dortmund al 2004 és una de les pioneres en el sector no-alimentari.