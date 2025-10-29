Transport
L'EMT incorporarà 10 nous autobusos per ampliar de la flota en les properes setmanes
Aquesta acció forma part del pla de renovació i ampliació més ambiciós dels últims vint anys que es completarà el 2027
L'Ajuntament de Tarragona, a través de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), ha presentat aquest dimecres a l'Anella Mediterrània la incorporació de deu nous autobusos a la seva flota, com a part d'un pla de renovació i ampliació de vehicles que es durà a terme entre 2024 i 2027. La inversió total ascendeix a gairebé 12 milions d’euros i permetrà la incorporació de 33 vehicles nous en quatre anys.
D'aquest 10 autobusos nous que s’incorporen enguany, 6 són híbrids i 4 elèctrics. A partir del 30 d'octubre, els sis autobusos híbrids començaran a circular de manera gradual, i els quatre elèctrics, per la seva banda, realitzaran proves d’autonomia i comportament en les diferents línies abans de la seva posada en funcionament, que es preveu per a les pròximes setmanes.
«Amb aquests 10 autobusos, la flota de l'EMT es modernitza i s'amplia, de manera que podrem donar de baixa 3 vehicles, els més antics, i augmentar la nostra capacitat operativa. A finals de 2025, tindrem una flota de 84 autobusos, amb el 30% d'aquests sent de baixes emissions», ha explicat Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT.
Aquest pla de renovació i ampliació forma part d’una estratègia més àmplia que permet a l'EMT incorporar un total de 33 autobusos entre 2024 i 2027. Els 4 autobusos elèctrics actuals han estat adjudicats a l'empresa Alfabus Europa, S.R.L., amb un cost de 2,79 milions d'euros, dels quals 800.000 € han estat finançats pels Fons Next Generation. Els altres 6 autobusos híbrids, adquirits per 1,8 milions d'euros a Daimler Buses España, S.A., també es posaran en servei en breu.
El pla continuarà l'any vinent amb la incorporació de 10 autobusos híbrids més, que han estat adjudicats aquest estiu per un valor de 3,4 milions d'euros a Solaris Bus Iberica, SLU. A més, el 2027, està prevista l’arribada de 10 autobusos híbrids més.
A la presentació, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «aquest és un projecte de ciutat, i ho és perquè no només renovem vehicles, sinó que estem transformant la manera com ens movem, com ens connectem i com entenem el transport públic: com un servei essencial, modern i al servei de les persones». Així mateix, l’alcalde ha afirmat que «el transport públic municipal és un servei clau per garantir la igualtat d’oportunitats, la connexió amb el centre i la cohesió de tota la ciutat. Volem que tothom, visqui on visqui, percebi i gaudeixi d’aquesta millora en primera persona».
Per la seva part, la consellera de Mobilitat i presidenta de l'EMT, Sonia Orts, ha subratllat que els nous vehicles representen un gran avenç per a l’empresa i per a la ciutadania. «Aquest pla no només representa una renovació de vehicles; és un compromís ferm amb la qualitat i el futur del nostre transport públic municipal», ha declarat Orts. «Els nous autobusos híbrids i elèctrics permetran reduir les emissions, millorar l’accessibilitat i oferir una experiència més segura i còmoda tant per als usuaris com per als conductors i conductores».
Autobús híbrid, obert al públic
Per acostar aquesta transformació a la ciutadania, l’EMT inicia la campanya El futur mou Tarragona. A partir del divendres 31 d’octubre, un autobús híbrid estarà obert al públic en diferents punts de la ciutat, amb accés lliure per a tothom que vulgui visitar-lo.
Les ubicacions i horaris de la campanya seran:
- 31 d’octubre: Sant Salvador, de 8.30 a 18. 30 h
- 1 de novembre: Mercat de Torreforta, de 8 - 18 h
- 2 de novembre: Mercadet de Bonavista, de 8 a 15 h
- 4 de novembre: La Granja, de 9 a 19 h
- 5 de novembre: Rambla Nova, entre el Centenari i el Monument dels Herois de 1811, de 10 a 20 h
- 7 de novembre: Rambla Sant Pere i Sant Pau, de 8 a 18 h
- 8 de novembre: Rambla de Ponent, de 10 a 20 h
- 11 de novembre: Plaça de les Lletres Catalanes, de 9 a 19 h
- 16 de novembre: La Floresta, de 9 a 18 h