La històrica botiga Madonna Moda troba relleu: té vida per cinquanta anys més
La històrica botiga de Tarragona ha trobat relleu en una família de botiguers valencians amb un projecte afí
Han estat tres anys de recerca d’un relleu, però a dia d’avui Neus Montcusí Valldosera afirma, satisfeta, que ha trobat els venedors perfectes per fer-se càrrec de la seva botiga de moda, Madonna Moda, que va obrir ara fa 53 anys. «No acabava de trobar qui agafés la botiga ara que m’he de jubilar, perquè són més de cinquanta anys de bagatge i no era fàcil que algú n’agafés el relleu sense que jo m’hi hagués de quedar i ensenyar-li com funciona tot», explica. La solució li va arribar a través d’una de les marques amb qui treballa, que la va posar en contacte amb Borja Ávila Zárate, comerciant valencià amb un bagatge paral·lel al seu. «A la ciutat de València tenim quatre botigues multimarca. Som una empresa familiar, fundada el 1969 pel meu pare, i quan ens vam posar en contacte amb la Neus de seguida vam veure que a Tarragona ella estava fent el mateix que nosaltres a València: treballar oferint el millor producte a la clientela, fidelitzant-la i creant un vincle d’amistat», afirma. Aquella primera impressió, confirma la Neus, va ser recíproca: «De seguida que van venir a Tarragona es van sentir identificats amb el nostre producte i la nostra manera de fer. I a mi m’ha passat el mateix amb ells, som dues famílies amb un bagatge molt similar».
Ara, el Borja i la Neus estan treballant frec a frec per acabar de formalitzar el relleu, que serà definitiu cap al mes de febrer, quan la Neus plegui definitivament de la botiga. «La nostra idea és canviar poques coses, volem que el seu llegat es mantingui», assegura el valencià. «Tots dos treballem de manera molt similar, coneixent els proveïdors, anant a les fàbriques i després oferint les marques a les clientes explicant exactament qui són i què fan. No és només comprar i vendre, és explicar una història, oferir una experiència de compra», confirma.
Un altre punt en comú, explica la Neus, és que «totes dues famílies creiem molt en el món de la moda i ens agrada organitzar desfilades i esdeveniments». En aquest punt, la Neus avisa que «en aquesta ciutat cal que ens moguem i, sobretot, que els nostres polítics inverteixin en nosaltres perquè el comerç de Tarragona es mantingui viu». El Borja, que és president de l’Associació de comerços del centre de València –entitat que compta amb mig miler d’associats– explica que allà «el teixit comercial és força robust», i es presta a oferir la seva experiència a la nostra ciutat: «La Neus de seguida em va posar en contacte amb La Via T i estic disposat a ajudar en el que convingui». A la ciutat de València, explica, «hem dinamitzat molt els eixos comercials», tot i advertir que «la desregulació de les rebaixes, les promocions constants i les Mid seasons estan fent molt de mal». És per això, coincideix, «que cal una regulació i que els polítics apostin pel comerç, perquè el sector no és només un comprar i vendre: una ciutat que té el comerç viu és una ciutat segura, neta… En definitiva, els comerciants fem molt per les ciutats». Tarragona, explica el comerciant, li ha semblat «una ciutat còmoda, passejable i amb molt de potencial».
«Al capdavall», afirma, «és un luxe que les ciutats tinguin persones com la Neus o el meu pare, que estan en edat de jubilació, però que no es desvinculen mai del comerç». I avisa: «La Neus hi serà fins al febrer, però això sempre serà casa seva, pot venir quan vulgui. Aquesta generació l’hem de conservar i ens hem de reflectir en ells com un mirall».