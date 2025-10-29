Societat
Cel Net reclama una legislació per controlar l'emissió de compostos cancerígens de la indústria química
La plataforma exigeix que s'instal·li la nova xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica anunciada el 2023
La plataforma Cel Net reclama una nova legislació catalana per controlar els l'emissió de compostos volàtils cancerígens com l'1,3 butadiè i el benzè en la indústria química tarragonina, això com els pics d'exposició.
Després de fer diversos estudis sobre la qualitat de l'aire, ara la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) presenten tres informes que demanen la regulació dels contaminants. Des de Cel Net, Neus Roig, ha assenyalat que la Generalitat té «totes les eines disponibles i la informació necessària per controlar, legislar i sancionar adequadament els greus problemes de contaminació que vivim diàriament al Camp de Tarragona».
A més, exigeixen al Departament de Territori que es fixi una data per instal·lar la nova Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica anunciada el març del 2023 per la Generalitat al voltant del complex químic de Tarragona. Dos anys després de l'anunci, encara no ha entrat en funcionament, tot i que es va afirmar que en un any estaria enllestida.