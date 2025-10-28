Política
Viñuales assegura que la futura Àrea Metropolitana tindrà el vot ponderat en funció de la població
No s'aplicarà en la nova associació que es constituirà divendres, que serà l'«embrió» d'aquest projecte territorial
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va assegurar ahir que la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona tindrà «el vot ponderat en funció de la població». El batlle va haver de fer aquest aclariment durant el ple d’ahir, arran de les crítiques d’Esquerra Republicana i el Partit Popular contra els estatuts de la nova associació metropolitana que es constituirà aquest divendres. Ambdues formacions exigien que els municipis més grans tinguessin més poder de decisió en aquest nou ens, on el vot de tots els ajuntaments valdrà el mateix.
De fet, Esquerra Republicana va presentar dues esmenes, en les quals demanava modificar els estatuts. Més enllà de sol·licitar que en l’apartat d’objectius s’afegís «millorar la vida de la ciutadania», el principal canvi proposat pel primer partit de l’oposició era que els vots en l’Assemblea General del nou ens siguin «ponderats segons la població representada». El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, criticava que el text actual «equipara els municipis grans amb els petits i Tarragona és la que surt més mal parada amb diferència».
«Representem el 40% de la població d’aquesta àrea metropolitana i el 45% del producte interior brut, i tindrem el mateix vot que aquells que representen un 2%», assenyalava el conseller. «No és raonable ni tampoc democràtic», etzibava Puig. Les esmenes no van rebre cap suport per part de la resta de partits. Tot i això, el PP també va mostrar la seva disconformitat amb els estatuts.
La seva portaveu, Maria Mercè Martorell, lamentava que «no s’hagin pogut negociar amb caràcter previ». «No podem estar d’acord amb un procés d’implementació etern de noves estructures», deia l’edil, qui assegurava que «Tarragona es dilueix en aquest nou ens». El PP considera que «no pot ser que tinguem el mateix vot que la resta de municipis». A més, la consellera popular creu que aquest organisme serà «un club d’ajuntaments socialistes» que pretendrà «eliminar totes les oposicions».
La resposta de Viñuales
Viñuales va explicar que aquesta associació és una «continuació» del Grup Impulsor, el qual està format pels ajuntaments de la Canonja, Constantí, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona i Valls. «Fins ara, no teníem cap mena de format jurídic, ho estàvem fent tot sota el paraigua administratiu de la Diputació», detallava l’alcalde, qui assenyalava que «no tenia sentit continuar així després de dos anys». Per aquest motiu, es va decidir crear aquest nou ens que serà l’«embrió que ha de permetre poder finalitzar amb l’àrea metropolitana».
Quan arribi aquest moment, la idea és que el vot passi a ser ponderat. «És il·lògic pensar que la futura àrea metropolitana no tindrà en compte el factor poblacional», etzibava el batlle, qui lamentava s’haguessin produït «debats estèrils del segle passat». Durant el ple, Viñuales va carregar contra el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, per la seva oposició als estatuts de l’associació: «Vostè va contra direcció de tots els ajuntaments del Grup Impulsor i pensa que va en la direcció correcta». «Està jutjant un fill que encara no ha nascut i ja diu que és lleig», expressava.
ECP carrega contra ERC
El grup municipal d’En Comú Podem també va criticar la posició dels republicans. El portaveu de la formació morada, Jordi Collado, va acusar Esquerra de fer electoralisme i «generar una pugna entre municipis». «Heu volgut construir un relat, però això no crea una realitat», assenyalava l’edil, que els va instar a deixar de banda les discussions per «les quotes de poder» i treballar per «una cooperació real». Pel que fa a les exigències d’aplicar el vot ponderat en la futura associació, el conseller ha recordat que «Malta té el mateix pes que Alemania en la Comissió Europea».