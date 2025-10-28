Universitat
La URV contractarà 23 estudiants predoctorals
Fins al 17 de novembre es poden presentar sol·licituds a la segona edició del 2025 del programa Martí i Franquès i a la convocatòria PRE 2024
La Universitat Rovira i Virgili ha obert el termini per presentar-se a dues convocatòries de programes predoctorals per treballar a temps complert a la URV: la segona edició de 2025 dels ajuts propis Martí i Franquès, i el programa d’ajuts per a la formació de personal investigador PRE 2024, associats a projectes de recerca, que atorga el govern espanyol. Les persones interessades poden omplir la sol·licitud fins al 17 de novembre.
Els contractes que s’ofereixen a totes dues convocatòries tenen una durada de quatre anys. Les persones beneficiàries d’aquests contractes tindran l’obligació de fer una tesi doctoral a la Universitat i podran accedir a un extens programa de formació i a infraestructures de recerca d’alta qualitat, a més de tenir l’oportunitat de col·laborar amb tasques docents.
Es preveu que aquelles persones que aconsegueixin els ajuts s’incorporin a la Universitat a primers del 2026.