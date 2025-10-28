Territori
Roc Muñoz, alcalde de la Canonja, apunta a la presidència de l'associació metropolitana
Aquest divendres se celebrarà l’Assemblea Fundacional, on s’escollirà la persona que ocuparà el càrrec
La Canonja acollirà, aquest divendres, l’acte de constitució de la nova Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Aquell mateix dia, se celebrarà l’Assemblea Fundacional, que servirà per establir unes primeres bases perquè el nou òrgan pugui començar a treballar. Entre altres, es decidirà qui presidirà l’ens de l’ens. Segons els estatuts aprovats pels set ajuntaments del Grup Impulsor, la presentació de candidatures es realitzarà de forma consensuada entre els membres fundadors.
Aquest sistema s’utilitzarà «excepcionalment» en aquesta ocasió, ja que encara s’està elaborant el Reglament de Règim intern que detallarà com ha de ser aquest procés d’elecció. Fonts consultades pel Diari Més, apunten que la figura que ha generat més consens entre els alcaldes i alcaldes del Grup Impulsor ha estat la de Roc Muñoz, alcalde de la Canonja. La decisió, però, s’haurà de ratificar aquest divendres.
Ara fa quatre mesos, quan es va acordar la creació de la nova associació metropolitana, es va anunciar que la seu s’ubicaria a la Canonja, el municipi membre més petit, però més central geogràficament. Aquest gest va ser un símbol del compromís de la resta d’ajuntaments amb un projecte «equitatiu i cohesionador». Aquest fet també ha estat clau perquè Muñoz sigui l’opció preferida per ocupar aquest càrrec.
El president representarà «legalment» l’associació. Les seves funcions seran convocar i presidir sessions tant a l’Assemblea com a la Junta Directiva; moderar els debats; vetllar pel compliment d’acords i estatuts; signar convenis, contractes, documents i actes; o emetre un vot de qualitat en els casos d’empat; o visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’ens, entre altres.
Mandats de quatre anys
L’associació es regirà per mandats de quatre anys. L’Assemblea General serà l’òrgan suprem de govern, que deliberarà sobre qualsevol «assumpte d’interès» per a l’ens i «adoptarà acords en l’àmbit de la seva competència». Estarà formada per un representant institucional de cadascun dels membres «amb dret a veu i vot». Per altra banda, es constituirà una Junta Directiva, «l’òrgan executiu i gestió ordinària de l’associació». Estarà integrada per la presidència, una o dues vicepresidències i un màxim de quatre vocalies. L’elecció per a cadascun dels càrrecs s’haurà d’aprovar per unanimitat en l’Assemblea General.
Establir les quotes
L’Assemblea Fundacional d’aquest divendres també servirà per a establir les quotes a pagar per part dels membres. Tal com marquen els estatuts, aquestes «s’establiran de manera proporcional, justa i transparent, en funció dels criteris que es determinin (població, pressupost municipal o altres paràmetres objectius)». S’hauran de definir els imports i la periodicitat dels pagaments.