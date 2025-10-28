Comerç
Una gran festa donarà el tret de sortida als Bons Comerç 2025
La quarta edició d’aquesta campanya repartirà fins a 30.000 bons.
La quarta edició de la campanya Bons Comerç començarà el divendres 7 de novembre amb una gran festa i s’allargarà fins al 22 de novembre. La iniciativa, impulsada per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona, té com a objectiu fomentar les compres al comerç local gràcies als bons de descompte de 5 €, que es podran bescanviar a establiments comercials, de serveis, hostaleria i restauració de la ciutat.
Enguany, es repartiran 30.000 bons, amb una dotació municipal de 150.000 euros. Cada ciutadà podrà descarregar fins a quatre bons de 5 €, amb una validesa setmanal, de manera que s’assegura una difusió màxima entre la població. Els bons que no s’utilitzin tornaran a estar disponibles per a altres usuaris.
Els comerços interessats poden inscriure’s a través de la Cambra de Tarragona. Podran participar tots els establiments de Tarragona amb fins a 50 empleats i obligacions fiscals al corrent, excepte els que venguin tabac o medicaments. En quant a ciutadans, la campanya està oberta tant a residents a Tarragona com a persones d’altres municipis.
Com obtenir els bons
Els ciutadans podran registrar-se al web oficial bons.tarragona.cat
amb el seu DNI o document d’identitat i descarregar els bons al mòbil per mostrar-los amb codi QR o imprimir-los. Per a aquelles persones que no disposin de mitjans electrònics, hi haurà atenció presencial a la Guingueta de Bons Comerç, situada a la Rambla Nova, prop de la Font del Centenari, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, de dilluns a dissabte, del 7 al 22 de novembre.
La festa d’inauguració
La gran novetat d’aquesta edició serà la festa del divendres 7 de novembre, amb un recorregut que començarà a la Plaça Corsini, continuarà per la Rambla Nova i finalitzarà a la Plaça Verdaguer, on s’oferiran activitats per a tots els públics. Hi haurà tallers infantils, pallassos, música en directe amb la Stromboli Jazz Band, globus vermells amb forma de cor, photocalls, teatre al carrer, màgia i cuina en directe.
Les edicions anteriors han demostrat l’èxit de la iniciativa. Només la tercera edició, el 2024, va generar més de 630.000 euros en compres totals. Enguany, amb la incorporació del programa MapaDat Tarragona, es mesuraran els resultats i impactes de forma agregada, i cada comerç participant rebrà un informe executiu amb les dades globals de la campanya.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha subratllat que “els Bons Comerç són una oportunitat espectacular per estalviar i donar un impuls al petit comerç i als negocis del barri. És una aposta que ens demanen tant els ciutadans com els botiguers”. La llista de comerços participants es podrà consultar al web de la campanya, on s’anirà actualitzant a mesura que s’adhereixin nous establiments.