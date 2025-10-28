Successos
Estafen telefònicament un treballador de Mercats de Tarragona fent-se passar pels seus superiors
Els autors el van manipular perquè fes diversos ingressos bancaris amb diners de la caixa de l'aparcament de Corsini
Un treballador de l’aparcament Corsini hauria estat víctima d’una presumpta estafa telefònica el passat dissabte 25 d’octubre. Els fets haurien tingut lloc entre les 11 h del matí i les 18 h de la tarda, temps durant el qual els autors haurien manipulat l’empleat perquè ingressés diners de l’establiment, fent-li pensar que seguia ordres dels seus superiors.
Segons expliquen fonts properes al cas, els estafadors s’haurien posat en contacte amb la víctima a través d’una trucada al telèfon fix de la cabina del pàrquing. En aquesta, la persona s’hauria fet passar per un responsable de Mercats de Tarragona, empresa gestora de l’aparcament, i hauria sol·licitat al treballador que realitzés diverses gestions amb urgència.
Aquest hauria seguit les indicacions, facilitant també el seu número de telèfon personal. Així, durant la jornada, la víctima hauria rebut instruccions per fer diversos ingressos bancaris amb diners del mateix pàrquing.
Els suposats estafadors també li haurien indicat que obrís per força els calaixos d’una màquina automàtica de cobrament de tiquets. Tot i les sospites, l’home hauria seguit les ordres, fins que va adonar-se que podria tractar-se d’un engany.
Consegüentment, el treballador hauria alertat l’empresa de Mercats de Tarragona, i responsables d’aquesta haurien revisat l’espai, així com les càmeres de seguretat. Finalment, els mateixos autors de les trucades haurien confessat que es tractaria d’una estafa. Segons confirma la Guàrdia Urbana a Diari Més, l’empleat afectat va interposar la denúncia corresponent.
A més, fonts de Mercats de Tarragona expliquen que l’empresa està recollint informació per aclarir els fets i presentar també una denúncia pròpia. Així i tot, informen, encara s’està determinant la quantitat exacta de diners perduts, tot i que aquesta seria menor a 1.000 euros. A més, el treballador afirma que part de l’import ingressat hauria sortit de la seva pròpia butxaca, fet que encara no s’ha pogut confirmar.
Segons ha pogut saber aquest mitjà, no es tractaria de la primera vegada que hi hauria hagut intents d’estafa similar, ja que altres empleats haurien rebut trucades falses on se sol·licitaven ingressos bancaris.