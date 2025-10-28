Recerca
Desenvolupen biomarcadors en semen per predir l’agressivitat del càncer de pròstata
L’estudi de l'IISPV i l'Hospital Joan XXIII representa un avenç significatiu en la recerca d’eines diagnòstiques i pronòstiques més precises en aquest tipus de càncer
Investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en col·laboració amb el Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, han fet un pas prometedor en la millora del diagnòstic i el seguiment del càncer de pròstata. L’estudi, liderat per Matilde Rodríguez Chacón i l’especialista del Servei d’Urologia del mateix hospital, Xavier Ruiz-Plazas, ambdós membres del Grup de Recerca en Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars (DIBIOMEC), ha estat publicat recentment a la revista Journal of Urology, òrgan oficial de l’Associació Nord-americana d’Urologia (AUA).
La recerca ha explorat un panell de biomarcadors detectables en mostres de semen que, en els casos analitzats, ha mostrat resultats prometedors quan s’ha combinat amb variables clíniques tradicionals. Les dades preliminars apunten que aquest enfocament podria ser útil en diversos contextos clínics, com ara la detecció precoç, la identificació de pacients amb un risc elevat de recurrència després d’un tractament amb intenció curativa, i el seguiment de pacients en vigilància activa per aquest tumor.
El càncer de pròstata és el tumor més prevalent entre els homes a la demarcació de Tarragona, amb prop de 670 nous casos anuals. A escala estatal, se’n diagnostiquen més de 30.000 cada any, essent una de les principals causes de mortalitat oncològica masculina. Aquest avenç, publicat en coautoria per la Dra. Alves-Santiago i el Dr. AltunaCoy, també membres del grup DIBIOMEC, representa un pas rellevant cap a la medicina personalitzada en l’àmbit de la urologia, proporcionant eines més acurades per a la detecció precoç i la presa de decisions clíniques individualitzades. Tot i que calen més estudis prospectius amb una mostra més àmplia de pacients, els resultats obtinguts fins ara són altament encoratjadors.