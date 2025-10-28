Religió
La Congregació de la Puríssima Sang celebrarà una processó extraordinària pels seus 475 anys
Es tracta d’un acte excepcional, que posarà en valor el llegat religiós i cultural de la ciutat.
La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona celebrarà el pròxim dissabte 22 de novembre una processó extraordinària per commemorar els 475 anys des de la primera processó documentada del Sant Enterrament, celebrada a la ciutat l’any 1545.
L’acte, que tindrà un marcat caràcter històric i espiritual, començarà a les 18 h des de l’Església de Santa Maria de Natzaret (Plaça del Rei) i recorrerà els carrers del nucli antic de Tarragona. La processó comptarà amb la participació de diverses imatges emblemàtiques, com el Sant Crist de la Sang, acompanyat pels Armats de la Sang, i els passos de La Flagel·lació i el Crist de la Humiliació.
A les 19.30 h, la jornada culminarà amb una missa solemne a la Catedral de Tarragona, punt central de la commemoració.
La processó del Sant Enterrament, reconeguda com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional pel Parlament de Catalunya, és una de les tradicions més arrelades i representatives del patrimoni religiós i cultural del país. A més del seu valor espiritual, aquesta celebració contribueix a preservar la identitat tarragonina, reforça el teixit cultural i afavoreix el turisme religiós i cultural.
La sots-prefecta de la Congregació, Maria Grau Alasà, ha destacat que “aquest esdeveniment és molt més que una processó; és un pont entre el passat i el present, un record viu de la fe, la història i la tradició que han configurat Tarragona al llarg de cinc segles. Invitem tots els ciutadans a compartir amb nosaltres aquesta jornada històrica.”