Tarragona
Comencen les obres de consolidació de Ca la Garsa
El vestigi està apuntalat des del 2018 després d’una actuació d’emergència
Aquest dimarts han començat les obres de rehabilitació estructural de Ca la Garsa, que consisteixen en la consolidació de les estructures existents en la cantonada entre plaça dels Àngels i carrer Talavera, a la Part Alta. Aquestes estructures actualment estan sostingudes de manera temporal per una bastida d’estabilització que es va muntar a causa d’unes actuacions d’emergència l’any 2018.
Les obres se centraran en quatre línies d’acció. D’una banda s’efectuarà el recalç dels fonaments del mur del carrer Talavera; estabilitzar i cosir les esquerdes que s’han format; reforçar i millorar els materials dels arcs i fer un sanejament general per tal de retirar tots els elements degradats de les estructures que han perdut la seva funció.
Les actuacions es realitzaran en l’àmbit del BCIL de Ca la Garsa, però hi ha petites afectacions en via pública que limitaran el pas dels vianants per la plaça dels Àngels i pel carrer Talavera. Durant la durada de les obres serà incompatible l’aparcament de vehicles. Es preveu que els treballs durin aproximadament 4 mesos.
Segons el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, «amb aquesta actuació es resolen dues grans mancances, històricament reivindicades» com son «la restauració de l’edifici de Ca la Garsa i la reobertura del carrer Talavera, que tant reclamaven els veïns i veïnes de la Part Alta».
Call jueu
Els segles XIV-XV, la plaça dels Àngels era coneguda com a plaça de la Juheria; posteriorment va anar canviant de nom fins al segle XVIII, que ja va començar a rebre el nom de plaça de la Mare de Déu dels Àngels. Ca la Garsa era, doncs, al mig del call jueu. Les restes que se'n conserven corresponen a un edifici important dels segles XIII-XIV, anterior a l'expulsió dels jueus i que a hores d’ara presenta una estructura molt parcial.