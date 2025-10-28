Solidaritat
La Camerata XXI porta la musicoteràpia al Teatre Tarragona amb entitats socials de la ciutat
Una setantena de persones han participat en una sessió de creació musical compartida dins del projecte "Sent la Camerata XXI"
El Teatre Tarragona ha acollit aquest matí una sessió especial de musicoteràpia amb la participació d’una setantena d’usuaris de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, la Residència Santa Tecla Ponent i la Fundació Onada.
L’activitat, organitzada per la Fundació Camerata XXI amb el suport del programa Apropa Cultura i la col·laboració del Teatre Tarragona, s’emmarca dins del projecte de Creació Comunitària de Sent la Camerata XXI, la branca social de l’entitat que promou la música com a eina d’expressió, comunicació i benestar emocional.
Durant les darreres setmanes, musicoterapeutes i músics de la Camerata XXI han treballat amb cadascuna de les entitats en sessions personalitzades adaptades a les necessitats dels participants. La trobada al teatre ha servit per compartir les experiències viscudes i mostrar el resultat del treball conjunt, en un ambient sensible i participatiu.
“Amb aquest projecte volem potenciar el poder transformador de la música i fer-la una eina real d’inclusió. Quan treballem amb les entitats socials comprovem que la música genera vincles, desperta emocions i crea espais compartits”, ha destacat Guillem Cabré, director artístic de Camerata XXI. Els participants també han expressat el seu agraïment i entusiasme. “És un projecte molt bonic que m’ha aportat una experiència molt agradable. La música em relaxa i m’ajuda molt a nivell personal”, ha explicat un usuari de la Fundació Onada.
Un projecte cultural accessible i transformador
Iniciat a Reus el 2022, el projecte Sent la Camerata XXI s’ha consolidat dins del programa Apropa Cultura, ampliant la seva presència arreu del territori i arribant ja a prop de 2.000 participants. S'aposta per una cultura accessible i participativa, que surt dels escenaris per arribar directament a les persones.
El procés del projecte es desenvolupa a través de diverses fases: planificació conjunta, tallers musicals amb instruments del banc instrumental de la Fundació Camerata XXI, i una jornada final en un espai escènic de referència —com la celebrada avui al Teatre Tarragona— per compartir vivències i emocions.
Apropa Cultura: cultura amb valor social
Per la seva banda, el programa Apropa Cultura facilita que entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat puguin accedir a activitats culturals arreu de Catalunya en condicions especials.
Cada bienni, el programa posa el focus en un col·lectiu específic. Entre 2024 i 2026, el protagonisme recau en les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de promoure la seva inclusió a través de la cultura i la participació artística.