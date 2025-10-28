Urbanisme
Adjudicades les obres de millora i estabilització de la reserva arqueològica del carrer Eivissa
L’actuació permetrà garantir l’accés segur a la reserva arqueològica i preservar les restes del jaciment
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat aquest matí les obres de fixació i estabilització dels talussos perimetrals de la reserva arqueològica del carrer Eivissa a l’empresa Altius Geotecnia y Obras Especiales, per un import total de 83.774,41 euros.
Aquesta intervenció, situada a la part baixa de la ciutat, és necessària per garantir la seguretat en l’accés a l’interior de la finca, on es troben restes arqueològiques d’alt valor patrimonial. L’objectiu és assegurar els talussos per permetre la realització de tasques de neteja, manteniment i conservació, així com preparar futures actuacions de recuperació i consolidació que evitin la degradació del jaciment.
Segons el calendari previst, les obres començaran a mitjans de novembre i tindran una durada aproximada de quatre mesos.