Societat
Tarragona tindrà quatre nous Punts Violeta a l’administració de l’Estat
L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania, prevenir i actuar davant les agressions contra les dones als espais públics
Aquest dilluns s’ha presentat a la subdelegació del Govern a Tarragona l’ampliació dels Punt Violeta a les dependències de l’Administració General de l’Estat a la província de Tarragona.
Després del SEPE que ja el va instaurar l’any passat, aquest 2025 tenen Punts Violeta les seus provincials de l’Institut Social de la Marina, Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social i Delegació d’Economia i Hisenda.
Han assistit a la presentació la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero; Ángel Calejero, director provincial de l’Institut Social de la Marina; Mónica Herranz, directora provincial de l’INSS; Carmen Puértolas, secretaria Provincial de la TGSS; i Joaquin Anton Argudo, Delegat provincial de la Delegació d’Economia i Hisenda.
Un Punt Violeta és un lloc dins d'un organisme, esdeveniment o recinte, d’oci, negoci o servei públic, ja sigui nocturn o diürn, d'assessorament i actuació, que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania, prevenir i actuar davant les agressions contra les dones als espais públics. El Punt Violeta actua com a «porta d'accés» perquè totes aquelles dones que han estat víctimes o testimonis duna agressió, o que simplement vulguin informació, puguin acudir-hi, explicar el que ha passat i sol·licitar ajuda. Perquè el Punt Violeta pugui complir amb el seu objectiu de ser un lloc de referència d'informació, assessorament i actuació contra les violències masclistes.
Per encarregar-se dels nous Punts Violeta, 25 persones dels organismes mencionats han rebut formació específica per part de la Unitat contra la Violència de Gènere de la subdelegació del Govern a Tarragona, a càrrec de la seva responsable, Maria Josepa Clavero.