Port Tarragona inicia la col·lecció "Quaderns de Sostenibilitat’"
El primer número d’aquesta nova col·lecció recull els resultats dels debats de les I Setmanes de l’Aigua organitzades el 2024 pel Port
El Servei de Publicacions de Port Tarragona estrena la seva nova col·lecció ‘Quaderns de Sostenibilitat’ amb el primer volum titulat "Ebre, Siurana, Francolí i Gaià. Rius i diàlegs per una nova cultura de l’aigua", que recull les conclusions principals de les primeres Setmanes de l’Aigua 2024, organitzades pel Port.
La presentació del volum tindrà lloc dimecres 29 d’octubre a les 19 h al Teatret del Serrallo, i comptarà amb la participació de l’ambientòleg i Premi Sant Jordi 2025, Ramon Folch, que oferirà la conferència "Sequeres i aiguats: aigua i sostenibilitat en el món que ve". També intervindran el president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, i el periodista Esteve Giralt, autor dels textos del volum i moderador dels debats.
Aquest primer quadern sintetitza els debats sobre la gestió dels rius Siurana, Francolí, Ebre i Gaià, centrant-se en reflexions i qüestions obertes sobre la gestió de l’aigua en un context de canvi climàtic. Segons Rafael López Monné, cap del departament de Sostenibilitat i coordinador del volum, “esperem que aquesta publicació contribueixi als objectius amb els quals van néixer les Setmanes de l’Aigua: fomentar la reflexió des de la ciència i la cultura i el diàleg entre les persones”.
Els debats complets es poden recuperar al canal de TAC12 a Youtube, mentre que el quadern recull les idees clau en format de crònica periodística, amb l’objectiu de divulgar, sensibilitzar i mantenir viu el debat sobre la sostenibilitat de l’aigua. Al final de l’acte, es lliurarà un exemplar del volum a tots els assistents.